Had Gert Verhulst voor zijn bordjesparade geen vraag kunnen bedenken waar geen mensenleven mee gemoeid was?

Kent u die mop van de kok, het parlementslid, de Parkinsonpatiënt, de influencer, de arbeidseconoom en Rik Torfs die samen hun licht lieten schijnen over een aartsmoeilijke diplomatieke vraag? Wij helaas wel, en we vertellen u graag de clou: het speelde zich alweer af aan ‘De tafel van vier’, de plek waar nuance naartoe gaat om te sterven.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Gert Verhulst laat zijn panelleden met bordjes antwoorden op de vraag of België een Iraanse gevangene moet inruilen voor Olivier Vandecasteele. Waar? ‘De tafel van vier’ Waarom is het opvallend? Van alle actuele vragen lijkt dit nu net níet degene die je moet beantwoorden met bordjes.

Moet ons land een Iraanse terrorist ruilen voor de ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die na een schijnproces werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen? Als u het ons vraagt, vragen we het zelf liever nog eens na bij een diplomaat, een voormalige toprechter van het Internationaal Strafhof of tenminste iemand die zonder te liegen het woord ‘geopolitiek’ op zijn LinkedIn-pagina kan zetten. Gert Verhulst vroeg het in ‘De tafel van vier' aan zes mensen die daar allemaal zaten om over iets anders te praten. Dat is op zich al nefast voor de debatteervreugde, maar onze favoriete nepotist liet zijn gasten ook nog eens bordjes omhoog steken met ‘ja’ of ‘nee' erop. Duim naar boven, duim naar beneden. Brood en spelen, maar op het brood staat schimmel en het spel heet tikkertje zweepslag. Niemand die daarna nog luisterde naar de argumenten.

Moet je altijd en overal een fietshelm dragen, zoals Tom Waes gisteren zei op Radio2? Mocht je ontdekken dat Ed Sheeran je muziek plagieerde, zou je daar trots op zijn? Is een sport die je toelaat om tussen de kwartfinale en de halve finale van het WK stomdronken te zijn nog een sport? Je ziet: een beetje redacteur bedenkt honderd actuavragen die prima geschikt zijn voor een plakkatenparade, maar waar geen mensenleven mee gemoeid is.

Iedereen mag zich over alles uitspreken in een democratie en dus is het steeds infantieler wordende ‘De tafel van vier' een van de prijzen die wij betalen voor onze vrijheid van spreken. Maar er is een reden dat het spreekwoord ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ luidt en niet ‘schoenmaker, repareer mijn dakgoot’. Van Anastasya Chernook wil ik advies om mijn gekelderde zelfvertrouwen op te krikken, van Stijn Baert pensioentips of een biefstukkenrecensie en van Rik Torfs helemaal niets - ik ben immers niet gelovig, al weet ik zeker dat Jezus sneller terugkeert op aarde dan dat ‘De tafel van vier' de waarde van het papier waarop de tv-gids is gedrukt overstijgt.