Hally Berry knokt zich in ‘Bruised’ terug naar de top van Hollywood

Ooit was Jackie Justice (Halle Berry) een onverslaanbare kampioene in de mixed martial arts, een bloederige vechtsport waarbij twee vrouwen mekaar in een kooi K.O. trachten te meppen voor een uitzinnig publiek. Maar wanneer we haar in het begin van de film leren kennen, zit Jackie op haar knieën de toiletpot schoon te schrobben van een rijke stinkerd. Sinds ze tijdens een dramatisch afgelopen wedstrijd door haar tegenstander grondig in elkaar werd geramd, komt ze aan de bak als poetshulp, leeft ze in een morsig appartement in een achterbuurt, en verbergt ze haar alcohol in de Power Wash-spuitbus, opdat haar vriend niet zou zien dat ze zuipt. Op het trottoir voor de nachtwinkel waar ze haar booze gaat halen, wordt ze herkend door twee dronken jongelui: ‘Dat is toch Jackie Justice? Vroeger was ze hot en beroemd!’

Haar leven zit, kortom, helemaal in het slop - tot ze tijdens een illegaal toernooi in een kelder (‘Geen scheidsrechter, geen regels!’) het duel aangaat met een boom van een transgender, de Weerwolf geheten. Geen idee of dat duel deels is bedoeld als een pleidooi voor transvrouwen in de sport, maar de manier waarop de ontketende Jackie een reeks headkicks als hamerslagen op de Weerwolf laat neermokeren, gaat niet onopgemerkt voorbij: en voor ze het beseft geeft een manager haar de kans om haar kampioensgordel terug te winnen.

Het is natuurlijk niet moeilijk om te zien waarom Berry in dit verhaal de hoofdrol wilde spelen, én waarom ze de film eigenhandig wilde regisseren. Zoals Jackie Justice ooit de ster van haar liga was, zo was Halle Berry jaren geleden dé ster van Hollywood. In 2002 was ze de eerste zwarte vrouw uit de geschiedenis die een Oscar voor Beste Actrice won (voor ‘Monster’s Ball’), en herinnert u zich nog hoe ze het jaar daarop, toen ze op het toppunt van haar roem stond, op het podium van de Oscars passioneel - en enigszins tegen haar zin, zoals ze tegenwoordig beweert - werd gekust door de iets té grensoverschrijdende Adrien Brody?

Yep, er was een tijd dat Berry hot en beroemd was. En toen speelde ze mee in ‘Gothica’ en ‘Catwoman’: twee dure flops die Berry’s carrière knakten en die een lange periode inluidden waarin ze de stinkerds aan elkaar reeg (‘Kidnap’, iemand?). ‘Bruised’ is de film waarin we haar eindelijk zien rechtkrabbelen. Niet alleen zitten we te duimen voor een aan de grond zittende sportvrouw die aan een comeback werkt, we zitten ook te kijken naar een vaak verguisde filmvedette die nog één keer alles op alles zet om haar carrière een broodnodige stroomstoot te geven; een vergane glorie die met een niet te houden killer instinct in haar rol duikt; een stilaan ouder wordende actrice die al haar kracht en energie verzamelt en die energie vervolgens in één goedgerichte withete bundel op onze netvliezen afvuurt.

Berry vecht in ‘Bruised’ voor haar overleven als leading lady in Hollywood, en ze stuwt zichzelf al strijdende naar een glansprestatie - als actrice, maar ook als regisseuse. Onze gok is dat ze zich qua filmstijl (de bewegende camera, de levensechte locaties) heeft gespiegeld aan Susanne Bier, de Deense cineaste die Berry regisseerde in ‘Thing We Lost in the Fire’. Berry laat zich ook kennen als een uitstekende acteursregisseuse, ook al krijgt ze voortdurend tegenwerk van het verschrikkelijk melige scenario. Het getraumatiseerde zoontje dat z’n spraakvermogen verloren lijkt te hebben, de onvermijdelijke romantiek, de symfonische versie van ‘Hallelujah’ die op een bepaald moment uit de luidsprekers druipt: het sentiment stapelt zich in ‘Bruised’ soms angstwekkend hoog op. Maar net zoals Jackie tijdens een gevecht aan de houdgreep van haar tegenstander ontsnapt door een spinnende beweging te maken, zo zie je Berry, zowel als actrice als regisseuse, heel hard werken en wroeten om de klefheid zo ver mogelijk naar achteren te duwen en om de rauwheid en de waarachtigheid zo scherp mogelijk naar voren te trekken - soms kun je de drank, de sigarettenrook en het bloed bijna rúíken. Geen volmaakte film, maar over één ding valt niet te twijfelen: Halle Berry staat er weer.

‘Bruised’ is nu te zien op Netflix.