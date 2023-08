Halverwege ‘Zomergasten’ stapte Theo Maassen mee op de vervreemdende golf van Kamagurka

Al decennialang siert het werk van Kamagurka de pagina’s van Humo. Zondag mocht de tekenaar nu ook aanschuiven bij de tafel van Theo Maassen in ‘Zomergasten’, waar hij de boel met zachte hand ontregelde.

Lees ook: Kamagurka en zoon Bolis Pupul: ‘Op school riepen ze weleens ‘Chinees!’ of ‘Loempia!’ naar me. Dan mocht ik er van papa op meppen’

Zoals iedereen stiekem weet, zijn er veel te veel kunstenaars op de wereld. Nu heeft men binnen veel beroepsgroepen te maken met een nijpend overschot – te veel middle managers, accountants, recruiters, stukjes-over-televisieprogramma’s-schrijvers – maar de kunstenaars spannen de kroon. Bovendien lijken ze vaak enorm op elkaar, met hun hoogdravende idealen, hun jeugdtrauma’s en hun nicotinevingers. Het is dan ook een verademing als Kamagurka op de buis verschijnt, om een drie uur lange neus te maken naar alles wat riekt naar procrastinerende pretentie, en gewoon vertelt hoe het zit: tekenen is wat ik het liefste doe, en daarom teken ik. Dit kinderlijke arbeidsethos, zorgvuldig gestut met een bonte parade surrealistische idolen, resulteerde in één van de meest inspirerende ‘Zomergasten’-afleveringen in jaren.

Theo Maassen opende de uitzending met een bekentenis: hij dacht altijd dat het pseudoniem van Luc Zeebroek iets met Kamasutra en augurken te maken had. De presentator, in de meeste gezelschappen zelf de provocateur van dienst, stak in eerste instantie wat bleekjes af tegen de glinsterende pretoogjes van Kamagurka, die duidelijk zin had er een aangenaam verwarrend avondje van te maken. Bipolair, ‘zoals de aarde zelf’, zo omschreef hij de door hem bewonderde komiek Spike Milligan. Dat was de rode lijn die door de uitzending liep: wie is gek, wie is geniaal, en wat gebeurt er op die grens? Halverwege durfde Maassen mee te surfen op die vervreemdende golf. ‘Wat heel weinig mensen van jou weten,’ zei hij na een fragment tegen een lege stoel, ‘is dat jij jezelf onzichtbaar kan maken.’ Helaas bleek de cartoonist slechts iets te laat terug van een toiletbezoek.

Met kenmerkende rust leidde Kamagurka de kijkers door het surrealisme en absurdisme van de twintigste eeuw. Soms via de gebaande paden – Koot en Bie, Crumb –, soms langs de rafelranden van de rafelranden. Zelden zie je iemand met zoveel liefde spreken over de perfect uitgevoerde flauwekul. Waar in het absurde en surreële genre willekeur en onverschilligheid op de loer liggen, maakten Maassen en Zeebroek bovendien ruimte voor oprechtheid en emotie. Was er nog enig relativerend ongemak te bespeuren bij de anekdote hoe zijn ziekenhuisbed door de nonnen naast een stervend medepatiëntje werd gerold om voor hem te bidden, kwam het gesprek tot een hoogtepunt toen de aanslagen op Charlie Hebdo ter sprake kwamen. Men spreekt vaak over ‘de grenzen van humor’, maar Kamagurka vond hier eerder ‘de grenzen van de ernst’ bereikt. Op de dag dat zijn vrienden vermoord werden, tekende Kamagurka niet. Een uitzondering, want op alle andere dagen biedt niets zoveel troost als de penpunt op het papier zetten en aan de slag te gaan.

Wie echt meent dat er te veel kunstenaars op de wereld zijn, zal één ding moeten toegeven: van Kamagurka’s, daarvan zijn er precies genoeg.