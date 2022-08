Hannelore Simoens: ‘Aan de Humo-lezer: als je ergens twee vrouwen in een oranje overall tegenkomt, neem ze alsjeblieft mee!’

In Nederland scoort achtervolgingsspel ‘Het jachtseizoen’ al jaren verbluffende kijkcijfers, nu gaat bij ons VTM met het format aan de haal. Eén van de deelnemers in de Vlaamse versie is politiek journaliste Hannelore Simoens, die al enige ervaring heeft met achtervolgingen.

HANNELORE SIMOENS «In mijn werk als journalist ben ik natuurlijk de speurder en moet ik zelf achter politici aan om antwoorden te krijgen. Omgekeerd ben ik in Brussel al een paar keer op de loop moeten gaan: ik word op straat geregeld lastiggevallen door mannen en kan het dan niet laten om mijn middelvinger op te steken – daar kunnen ze niet mee lachen.»

HUMO Wat kunnen we verwachten van ‘Het jachtseizoen’?

SIMOENS «In elke aflevering zitten drie speurders een bekend duo op de hielen. Elke tien minuten ontvangen ze een gps-signaal met de exacte locatie van hun prooi. Het vluchtende duo, gekleed in een oranje overall, mag zich ondertussen verplaatsen in voertuigen naar keuze – auto, jetski, helikopter – maar mag nooit langer dan twintig minuten in hetzelfde vervoermiddel blijven. Om het nog moeilijker te maken: als vluchter mag je van tevoren maar twee lifts regelen en krijg je geen geld, geen gsm en geen medelijden. Je rekent dus volledig op de goodwill van Vlaanderen.»

HUMO Jij vormt een duo met Cathérine Moerkerke.

SIMOENS «Dat team was snel beklonken, want ik heb op de redactie een heel goede klik met haar. We zijn elkaars klankbord, ik vraag haar geregeld om advies. Cathérine is ook heel avontuurlijk én bovendien erg sportief – wat goed uitkomt, want ik ben na twee kilometer lopen al kapot (lacht).»

HUMO De Nederlandse versie haalt miljoenen kijkers en heeft een indrukwekkende deelnemerslijst.

SIMOENS «Een bekende dj als Martin Garrix weigert al jaren bijna elk interview, maar zat echt te wachten om deel te nemen aan ‘Het jachtseizoen’. Zelfs Eloise van Oranje, de dochter van prinses Laurentien, deed in Nederland mee.

»Ik denk dat iedereen benieuwd is naar hoe het voelt om eens te moeten ontsnappen. Hoe je zelf in zo’n context handelt en onder druk je grenzen verlegt.»

HUMO Op het moment dat dit gesprek wordt gepubliceerd, moet jullie vluchtpoging nog plaatsvinden.

SIMOENS «Ik kan dus helaas niets zeggen over onze voorbereidingen, de kans is groot dat de jagers meelezen.»

HUMO Dan wens ik je vooral veel succes.

SIMOENS «Dank, ik zal het nodig hebben. En voor de Humolezer: als je ergens twee vrouwen in een oranje overall tegenkomt, neem ze alsjeblieft mee!»

Het jachtseizoen

VTM, donderdag 1 sep., 20.35