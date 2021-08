Hans Klok bezorgde ons de beste ‘Zomergasten’ van dit seizoen door gewoon dicht bij zichzelf te blijven

Een prestigieus programma – instituut? – als ‘Zomergasten’ op NPO 2 werkt vaak het beste als de gast niet tot de intelligentsia behoort die het programma bedient. Zo ook gisteravond, toen showman Hans Klok aanschoof. Klok, een hoogblonde Noord-Hollander, is goochelaar, of juister: illusionist. Geen kaarttrucs, wel doorgezaagde keukenmeiden. Hij is er top in – zijn shows verkopen in Nederland al decennia de grootste zalen uit, en ook in een aantal andere Europese landen doet hij het goed. In goochel-Mekka Las Vegas probeert hij al meerdere jaren door te breken, met wisselend succes.

Klok was een gedroomde Zomergast van de oude stempel – eindelijk eens geen human interest-interview van drie uur, maar een ‘ideale televisieavond’ met bijbehorend gesprek. Niet dat Klok wegdook voor persoonlijke vragen, maar hij leek meer het type dat lang uitweiden over je zielenroerselen aanstellerij vindt. Zo vertelde hij over de wrange ironie die covid-19 voor hem heeft betekend. Stond hij eindelijk klaar om nog eens tot de tanden bewapend Vegas aan te vallen, breekt die verdomde pandemie uit. Klok wilde er niet te veel tranen om laten. Hij leek me een soort bokser die na een verloren kamp meteen naar de volgende toe werkt. Die wint hij misschien ook niet, maar hij weet één ding zeker: hij heeft er alles aan gedaan.

Want dat was wel de kern van Klok: je moet een beetje zorgen voor jezelf. Zijn interessantste bespiegeling vond ik die waarin hij stelde dat je ‘talent moet hebben om voor je talent te zorgen’. Het kwam erop neer dat hard werken en gezond blijven dé troefkaarten voor succes zijn. In het geval van Klok is dit extra boeiend, omdat hij met zijn lange, blonde manen soms een beetje geridiculiseerd wordt. Is het soms een paspop? Nee dus: Hans Klok is een man die begiftigd is met twee talenten: hij is een supershowman en hij is een sportfanaat. Samen zorgt dat voor een lange, indrukwekkende carrière, waarover Klok dan weer prettig bescheiden zei: ‘Veel meer dan wat YouTube-filmpjes zal ik niet nalaten.’ Woorden die allerminst bitter klonken, maar wel oprecht.

Zijn fragmenten waren bijna allemaal boeiend. Hij bleef dicht bij zichzelf, en dat werkte als een malle. Marlene Dietrich, Zangeres zonder Naam, Siegfried & Roy... Klok is overduidelijk gefascineerd door koorddansen. Wanneer ben je nog relevant? Waar slaat iets om naar kitsch? Wat is waardig oud worden? Al die fundamentele vragen van én over Hans Klok kwamen tussen de regels door aan bod. En altijd was er zijn bijna ontroerende oprechtheid. Ik zie niet veel mensen een ‘Zomergasten’ afsluiten met een niet ironisch gekozen fragment van de charmezangeres Bonnie St. Claire. Maar Klok deed het, en bewees: wie bij zichzelf blijft, heeft altijd een goed verhaal te vertellen. Ik vond dit de beste ‘Zomergasten’-aflevering van deze reeks.