‘Harry en Meghan willen terugslaan, maar ook gewoon hun eigen merk levend houden’: royaltykenners over Netflix-docu

Terwijl Meghan Markle spreekt over zelfmoordgedachten, legt Harry de oorzaak van haar miskraam bij de Britse pers. De nieuwe afleveringen van hun Netflix-docu bevatten stevige beschuldigingen, maar volgens royaltykenner Jo De Poorter wringt er ook iets.

Het is bijna een vervolg op het fel bejubelde ‘The Crown’, de serie over het leven van koningin Elizabeth. In dat laatste seizoen zoomde Netflix in op hoe Charles en Diana na hun gebroken huwelijk elk huns weegs gingen. Net als Diana werd Meghan Markle aanvankelijk met open armen ontvangen door de koninklijke familie, om dan later door haar te worden uitgespuwd.

In de Netflix-docu vertellen Harry en Meghan nu hoe zwaar het koppel daaronder heeft geleden. In de eerste drie afleveringen, die vorige week online verschenen, kwamen al verhalen over racisme en familievetes aan bod. Maar in de laatste drie delen, die donderdagochtend op het publiek werden losgelaten, zitten nog meer uitspraken die stof doen opwaaien.

De stevigste beschuldiging die Harry uit is niet aan de koninklijke familie, maar wel aan de Britse tabloids gericht. Harry zegt dat zijn vrouw een miskraam heeft gekregen door een rechtszaak tegen de uitgever van de Daily Mail. De krant publiceerde een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle, waarin ze hem op de vingers tikte omdat hij verhalen over haar op straat gooide.

De stress en het slaapgebrek die de rechtszaak met zich meebracht, hebben volgens Harry tot het miskraam geleid, al zegt hij er zelf bij dat hij dat natuurlijk niet kan bewijzen. ‘Maar dat blijft best wel een heftige beschuldiging’, zegt Lieven Buysse, hoogleraar Britse cultuur aan de KU Leuven.

Op sympathie van de tabloids moet het koppel niet rekenen. De Daily Mail zweeg donderdag over de miskraam, maar citeerde wel gretig een columnist van de Amerikaanse zender Fox, die verklaarde dat Harry en Meghan op weg zijn om de ‘meest gehate royals’ ooit te worden. Het woord ‘gehate’ zette de Mail in hoofdletters in de titel van een artikel.

Beeld Netflix

‘Hun perceptie in de tabloidpers gaat dit natuurlijk niet veranderen’, zegt Buysse. ‘Ze worden eigenlijk al heel de week aangevallen op het feit dat hun privéleven door de Britse kranten te grabbel werd gegooid, maar nu doen ze het dus zelf.’

Spotlights

Dat is ook wel de ironie van het hele verhaal. Harry en Meghan legden twee jaar geleden hun koninklijke verplichtingen neer om in Amerika de luwte op te zoeken, maar sindsdien hebben ze de spotlights al meermaals op zichzelf gericht. In maart vorig jaar vertelden ze al over hun breuk met de koninklijke familie in een interview met de Amerikaanse tv-vedette Oprah Winfrey. In de Netflix-serie doen ze alles nog een keer in het lang en het breed uit de doeken.

In een passage spreekt Harry over een gesprek dat hij had op het paleis van Sandringham twee jaar geleden met zijn vader, zijn broer en zijn grootmoeder, koningin Elizabeth. Het onderwerp was de toekomst van Harry en zijn echtgenote binnen de koninklijke familie. Maar al snel werd volgens Harry duidelijk dat er weinig toekomst was. ‘Het was beangstigend dat mijn broer tegen me schreeuwde en dat mijn vader dingen tegen me zei die gewoon niet waar waren’, zo vertelt Harry in de serie. Het is vooral deze scène uit het familiedrama waar de tabloids op inzoomen.

Beeld Netflix

Als er al een kleine toenadering geweest zou zijn tussen de familieleden na de dood van de Queen in september, lijkt de kloof door deze docuserie meteen nog een pak dieper. Harry knipt hiermee de laatste banden door met zijn oudere broer William en zijn vader, de nieuwe koning Charles III. De koninklijke familie heeft al laten weten dat ze niet op de documentaire zal reageren.

‘Dat is ook een zwakte van de serie’, zegt koningshuiskenner Jo De Poorter, die ‘De laatste koningin’ schreef, een boek over de Queen. ‘Harry en Meghan citeren mensen in de serie, die zelf geen kans krijgen om zich te verweren. Behalve William en Charles betrekken ze er ook prins Philip en koningin Elizabeth bij, die ondertussen zijn overleden.’

Buysse en De Poorter hebben beiden een ander oordeel over de Netflix-reeks. Waar Buysse vooral benadrukt dat Meghan en Harry de gelegenheid aangrijpen om hun versie van het verhaal te geven - vroeger konden ze dat niet omdat ze buiten de genade vielen van de Britse pers - vindt De Poorter het vooral vreemd dat ze hiermee het mediacircus voeden.

Britse kranten startten donderdag liveblogs op waarin ze de inhoud van de Netflix-serie meteen online gooiden. In de Britse pers zijn Harry en Meghan ook al weken zowat het belangrijkste onderwerp. Terwijl ze in de serie net vertellen dat ze daar het liefst van al zo ver mogelijk van weg zouden blijven.

‘Het is heel tegenstrijdig dat ze zijn weggegaan om hun eigen vrijheid op te zoeken en nu heel de tijd doorgaan op hun relatie met de koninklijke familie’, zegt De Poorter. ‘Ze voeren een oorlog voor hun privacy en tegelijk vullen ze heel de documentaire met persoonlijke filmpjes en foto’s.’

Memoires

Het zal ook niet bij de Netflix-serie blijven. De memoires van prins Harry, met als titel ‘Spare’ (‘Reserve’), staan voor volgende maand gepland. Zo hinkt het koppel verder op twee benen, ziet De Poorter.

‘Ze willen met al die dingen ook gewoon hun eigen merk in leven houden’, zegt hij. ‘Ze willen terugslaan naar de koninklijke familie en tegelijk spekken ze hun bankrekening. Ik denk echt dat hun beweegredenen een mix zijn van al die elementen.’

(DM)