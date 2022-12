‘Harry & Meghan’ op Netflix is geen meeslepende docu, maar een bedrijfsfilm van de nv Harry & Meghan

Meeslepend. Speurwerk. Docuseries. Dat zijn de omschrijvingen waarmee Netflix op zijn homepage het druk besproken ‘Harry & Meghan’ in de kijker zet. Enkel het derde woord is van toepassing op de zesdelige reeks, waarvan de eerste drie afleveringen zijn verschenen. En dan nog. Je kunt je afvragen of je wel echt mag spreken van een documentaire, aangezien het overduidelijk is dat de twee hoofdrolspelers de touwtjes strak in de hand hebben gehouden en dat er geen woord, geen archiefbeeld, geen foto van op hun smartphone tot op het scherm is geraakt zonder dat zij hun fiat gaven.

De meeste mensen die ‘Harry & Meghan’ opzetten, doen dat wellicht om te ontdekken waarom het koppel destijds de deuren van Buckingham Palace achter zich dicht trok, hopend op een rondje natrappen dat alles wat er op de voetbalvelden in Qatar te zien is naar de kroon steekt. Een Vlaamse krant noemde de reeks eerder deze week zelfs opgewonden ‘de grootste aanval ooit op het Britse koningshuis’: toch een beetje hyperbolisch aangezien er in het land ooit een burgeroorlog is uitgebroken rond de kwestie wie er op de troon mocht zitten. Maar als Harry en Meghan - of ‘H’ en ‘M’ zoals ze elkaar, tot onze grenzeloze irritatie, constant noemen - dingen weten die de monarchie op haar grondvesten kunnen laten daveren, hebben ze die toch opgespaard voor deel twee, dat over een week uitkomt. Het belangrijkste doelwit in de eerste afleveringen zijn de Britse tabloids en paparazzi, die Meghan van in het begin hebben opgejaagd - haar buren in Toronto kregen geld om in hun tuin camera’s te hangen gericht op haar huis - en soms met nauwelijks verholen racisme over haar hebben geschreven.

Maar eigenlijk ligt de focus vooral op Harry en Meghan zelf, die zich hier in de markt lijken te willen zetten als het koppel met het mooiste en meest tragische liefdesverhaal sinds Romeo en Julia. Op de sofa halen ze, beaat naar elkaar glimlachend en onder een zachte en stemmige belichting herinneringen op aan hun ontmoeting, de eerste dates en de onhandige berichtjes die ze stuurden. Er zijn homevideos van de jonge ouders die een wandeling maken met de kinderen of met Archie naar kolibries zoeken. Je ziet de twee apart én samen naar Lesotho, Botswana of Rwanda reizen om er allerlei liefdadigheidsorganisaties te steunen. Meghan keert terug naar haar vroegere school en begroet er haar oude juf als was het een lang verloren gewaand familielid. Vrienden, jeugdvrienden en ex-collega’s komen over de twee en hun relatie vertellen en bij niemand komt er een onvertogen woord over de lippen.

In de derde aflevering gaat het over hun verloving en noemt Meghan de manier waarop destijds het blijde nieuws door het hof wereldkundig werd gemaakt - met een uitgebreide fotosessie en een kritiekloos interview - een beetje neerbuigend ‘een georkestreerde realityshow’. Maar dat is ook de beste omschrijving voor wat deze reeks, althans in de eerste drie afleveringen, te bieden heeft. Het voelt alsof je naar één lange reclamespot zit te kijken voor de prachtige mensen die Harry en Meghan zijn en voor hun onvoorwaardelijke, alle obstakels overwinnende liefde. Of misschien kun je het eerder een bedrijfsfilm van de nog prille nv Harry & Meghan noemen, maar dan op kosten van Netflix, dat 100 miljoen dollar veil had voor dit uitgebreide staaltje zelfverheerlijking.