Hartverscheurend, meedogenloos, straf: In seizoen 4 van ‘Ozark’ op Netflix is niemand nog veilig

Het vierde en laatste seizoen van misdaadreeks ‘Ozark’ begint in een badkamer in een Mexicaanse villa, waar het Amerikaanse echtpaar Marty en Wendy Byrde bloed en hersenen van een voormalige concurrent uit hun haren proberen te wassen. De onschuldige dagen van het eerste witwasprojectje in het Ozarkgebergte liggen ver in het verleden, een happy end lijkt in ‘Ozark’ - dat in vier seizoenen uitgroeide tot een even onverbiddelijke als spannende succesreeks over corruptie, zelfbedrog en disfunctionele gezinnen - met elke aflevering onwaarschijnlijker.

De wereld was in 2017 nog niet klaar voor een nieuwe show over een Amerikaanse modelvader die in de misdaad afglijdt. ‘Te veel geld en te weinig originele ideeën, een andere conclusie kan ik niet trekken over deze ‘Breaking Bad’-kopie,’ zo verwoordde Steve McQueen, regisseur van ‘Twelve Years a Slave’, het sentiment dat veel kijkers zal zijn overvallen toen ‘Ozark’ op Netflix kwam. Maar zelfs de grootste scepticus zal het derde seizoen van de misdaadserie niet onbewogen hebben kunnen uitzitten: de gevaren waren te groot, de executies te meedogenloos, de keuzes te hartverscheurend, de acteurs te straf. Het vierde seizoen houdt de dreiging aan, meer nog: met het einde van de show in zicht, lijkt niemand veilig. Een red wedding lonkt.

Het had nochtans een kortstondig avontuur in de criminaliteit moeten zijn voor boekhouder Marty, gespeeld door de heerlijk onverstoorbare Jason ‘Michael Bluth’ Bateman. Maar de man zakt steeds dieper in de shit, met zijn gezin als medeplichtigen. Marty en Wendy (een angstaanjagend geloofwaardige Laura Linney) praten inmiddels met hun tienerkinderen aan de etenstafel openlijk over omkoping, witwasoperaties en executies. ‘Je hebt huisarrest!’ roept Wendy naar haar puberende zoon Jonah, als blijkt dat hij een tegenstander heeft proberen neer te schieten. Echt geloofwaardig komt ze evenwel niet over sinds ze vorig seizoen – spoiler! – haar bloedeigen broer liet uitschakelen. Wendy wordt op stille momenten nog steeds door schuldgevoel overvallen, maar dat belet haar niet zijn dood te gebruiken om de reputatie van het bedrijf op te krikken. Watch out, there’s a new Heisenberg in town!

Het gezin gelooft nog steeds in een toekomst zonder criminaliteit, waarbij ze hun geld aan goede doelen en politieke campagnes schenken. Maar het verderf is zodanig groot geworden dat wij steeds meer duimen voor Ruth, een mondige meid met pit en een goede portie gezond verstand, die meer heeft verloren dan een mens in z’n leven zou mogen verliezen. Julia Garner won al twee Emmy’s voor haar vertolking en na die ontroerende scène met een koekjesdoos in de vorm van een geit, verdient ze er nog één. ‘Ozark’ is misschien minder geïnteresseerd in karakterstudie dan ‘Breaking Bad’, maar de cast brengt deze rotmensen helemaal tot leven. De zeven afleveringen die nu op Netflix zijn verschenen - de eerste helft van het vierde seizoen - bevatten alweer alle schakeringen van de kleur grijs en leiden tot een spetterende finale, de tweede en laatste lading volgt later dit jaar. Het begin van het einde is definitief ingezet, zet je televisiescherm op z’n helderste setting, it’s gonna be a bumpy ride.