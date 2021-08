Hartverscheurende ‘The Assistant’ toont hoe mannen als Harvey Weinstein blijven wegkomen met ziekmakend machtsmisbruik

Nadat filmmogul Harvey Weinstein van zijn sokkel was gedonderd, vroegen velen zich af: hoe is het mogelijk dat zo’n man jarenlang ongestraft vrouwen kon blijven intimideren, aanranden en verkrachten? Iedereen in Hollywood wíst er toch van? Waarom stapte niemand naar de flikken, waarom verkocht niemand hem een klap, waarom sprak niemand hem eens streng toe?

Wel, met ‘The Assistant’ verschijnt nu een film die focust op één van die mensen uit de filmindustrie die het wisten en niets deden. Maak kennis met Jane, een jongedame die als assistente werkt in de beklemmende kantoren van een filmproductiemaatschappij die overduidelijk is gebaseerd op Miramax, het beruchte bedrijf van Harvey en Bob Weinstein. Haar taak: de box office-cijfers uitprinten, vliegtuigtickets bestellen en hotelreserveringen maken voor de baas, de waterflesjes klaarzetten in de vergaderruimte, het uur van een testscreening vastleggen – zie haar vingers dansen over haar klavier. Tussen de post die ze elke ochtend openmaakt, zit een uitnodiging voor het Witte Huis: een aanwijzing dat haar baas een big shot is die je maar beter niet tegen de haren in strijkt.

In haar alledaagse routine voert ze evenwel ook handelingen uit die de wenkbrauwen doen fronsen: we horen haar bellen met een vrouw die weleens een prostituee zou kunnen zijn, in het kantoor van de baas pikt ze een armbandje op van het tapijt, en even later zit ze op haar knieën verwoed iets uit de sofa te poetsen – een spermavlek? Eén van de grote vondsten van regisseuse Kitty Green is dat we de baas niet te zien krijgen, maar nu en dan door de muren heen wel hóren hoe hij alweer iemand van zijn personeel de huid staat vol te schelden. In één van de sterkste scènes zien we hoe een zonet uitgekafferde medewerker onder de zwijgende blikken van zijn collega’s weer achter zijn bureau gaat zitten: de ontreddering op zijn lijkbleke gezicht is zielsaangrijpend.

Het merkwaardige is dat de mannelijke ondergeschikten het gedrag van hun baas gaandeweg beginnen over te nemen, zoals wanneer iemand Jane uitscheldt omdat ze het verkeerde broodje heeft besteld: ‘Ik had kip gevraagd, geen kalkoen!’ Machtsmisbruik is als corona: het is ziekmakend, en het verspreidt zich (en dan vooral onder de mannelijke bevolking). Eén keer verzamelt Jane al haar moed en trekt ze naar de ongeïnteresseerde baas van de personeelsdienst, die haar met één zinnetje – een zinnetje dat in de bedrijfswereld wel vaker wordt gehanteerd – duidelijk maakt dat haar carrière voorbij is als ze klacht indient: ‘Wil je hier blijven werken? Er staan 400 mensen klaar die jouw job willen!’ Om Jane op dát moment in een doodsbang muisje te zien veranderen: hartverscheurend.

Opvallend: nét wanneer Jane op het punt staat om in te storten, stuurt haar baas haar via mail een groot compliment. Eerst slaan, dan zalven: zó doen die mannen dat, zó houden ze de angstcultuur op kantoor in stand, zó zorgen ze ervoor dat de assistentes blijven zwijgen. IJzersterke cinema.

25 augustus in de bioscoop