Van Justin Simien, met Owen Wilson, Rosario Dawson en Danny DeVito

Tot stof zal dit fiasco wederkeren.

HORROR Wordt het geen tijd voor een verfilming van de Vogel Rok, de magische dark ride in de Efteling? ‘Vogel Rok: The Movie’ zou vast en zeker méér fun en kippenvel opleveren dan deze geesteloze, uit habbezakkerige speciale effecten opgetrokken verfilming van de gelijknamige spookhuisattractie in Disneyland. Tiffany Haddish als een helderziende die tijdens haar eigen seance luid snurkend in slaap valt, Jamie Lee Curtis als een medium wier hoofd vastzit in een kristallen bol: ‘Haunted Mansion’ is een heksenketel vol flauwe humor. Tussendoor wagen de makers een poging om iets te vertellen over onverwerkt verdriet, maar die verhaallijn voelt even misplaatst als een clown op een begrafenis. De laatste vraag die wij ons stelden vóór we ons samen met onze zwevende kandelaar terugtrokken in ons doodsbeenderhuisje, was wat die goeie ouwe Danny DeVito had bezield om voor dit onding te tekenen.

Nu in de bioscoop.