Hazard of Trossard? In elk geval moet Niels Destadsbader nog dit WK worden gewisseld

Het Belgische graan heeft de orkaan doorstaan, sprak Karl Vannieuwkerke na de eerste helft van de match tegen Canada, door de onzen niet helemaal terecht met een doelpunt bekroond. Dat graan sloeg op de spelers, de kijker moest immers nog Niels Destadsbader overleven.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Niels Destadsbader interviewt twee kantinebazen tijdens de rust van België-Canada. Waar? Op Eén en VRT MAX Waarom is het opvallend? Het tooggesprek met enkele uitbaters van een kantine in Haasrode werkte nog harder op de zenuwen dan het spelniveau van de Belgische ploeg.

Destadsbader beleefde de match vanuit de kantine van Stormvogels Haasrode. Een fusie, zo leert de site van de club, uit Stormvogels Blanden en VC Haasrode Sport, net zoals Destadsbader op café een fusie wordt van alle Vlamingen op café. Jan met de pint, als het ware. Helaas komen daar ook alle moppen bij die alle Vlamingen ooit in alle cafés hebben gemaakt. Zo werd het gesprek met uitbaters Stany en Hilde een kabinet van cringe voor boven het theewater kamperende nonkels.

‘Stany, als gij de barman zijt, mag ik uw vrouw dan de barmoeder noemen?’

‘Hildeke, vertel een keer: hoeveel pintjes hebt gij al getapt? Een vat of vijf? Deze mensen, ge hebt er geen vat op.’

Stany reageerde wat droogjes - je ziet zo wie van de drie er had gestudeerd voor toogfilosoof. ‘Eerlijk gezegd hebben we er niet veel van gezien. We staan al voor, dat is belangrijk. En Thibaut heeft een penalty gepakt zoals ik in mijn goeie tijd.’

De redding kwam van een beschonken krullenpruik in drie kleuren. ‘Dames en heren, Boentje!’, jubelde Niels om dan meteen te vragen hoelang hij zijn kruk al warm hield. Sinds halfvijf, zo bleek. Start de lachband.

‘We gaan niet naar huis vooraleer de punten binnen zijn. Of de pinten.’ Een boodschap die me droever stemde dan het spelniveau van de Rode Duivels. De keuze van deze Wereldbeker is niet die tussen Hazard en Trossard, maar die tussen een zinnig gesprek over voetbal en een doorgaans genietbare entertainer die zich op 5,2 procent van zijn kunnen bezighoudt met cafégesprekken tot er ergens op de VRT een zangwedstrijd vrij is.