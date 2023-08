‘Heart of Stone’ op Netflix lijkt verdacht veel op ‘Mission: Impossible’, als alle stunts fake waren tenminste

Moeder, het algoritme heeft weer eens haar gevoeg gedaan op onze digitale deurmat! Ligt daar dit weekend te dampen: ‘Heart of Stone’, de zoveelste poging van Netflix (na ‘The Grey Man’, ‘Extraction’ en ‘Red Notice’), om een eigen Jason Bourne-, John Wick- dan wel Ethan Hunt-achtige actiepionagefranchise uit de grond te stampen. Deze keer heet de James Bond met dienst Rachel Stone, te herkennen aan de Israëlische gelaatstrekken van Gal ‘Wonder Woman’ Gadot.

‘Heart of Stone’ gebruikt het trucje waarvan voordien ook al ‘True Lies’ en ‘Mr. & Mrs. Smith’ zich bedienden: de film gaat niet alleen over een superspion, maar over een superspion waarvan haar omgeving niet wéét dat ze een superspion is. Aha! Het is te zeggen: Rachel Stone (coole codenaam: Nine of Hearts) werkt bij de Britse geheime dienst MI6 als techspecialist die altijd in het busje blijft, maar wat haar collega’s (onder meer Jamie Dornan en zijn uitwijkende haarlijn) niet weten, is dat Stone eigenlijk in dienst is van The Charter, een nóg geheimere geheime dienst - zó geheim zelfs dat alle andere geheim agenten denken dat het maar een fabeltje is. Haha!

The Charter heeft altijd een streepje voor, want de organisatie controleert The Heart, een alwetend algoritme dat elk systeem ter wereld kan hacken. Het ding wordt bediend met een hilarisch ingewikkeld hologram. Heel grappig om acteur Matthias Schweighöfer (die irritante Duitser uit ‘Army of the Dead’ en ‘Army of Thieves’) in het ijle met zijn armen te zien wapperen terwijl je op de klankband aldoor ‘whoosh’-geluidjes hoort. Hoeveel cooler zag Tom Cruise eruit in ‘Minority Report’? Over Cruise gesproken: u weet nog van ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One’ hoe gevaarlijk zo’n doorgeslagen AI kan zijn? Welnu, al snel zijn er natuurlijk kapers op de kust, die The Heart voor hun eigen malafide doeleinden willen gebruiken.

‘Heart of Stone’ (hilarische titel) heeft het allemaal, hoor. Titelkaartjes met locaties van over de hele wereld! Een onverwachte verrader in de groep! De koelkast waarin de McGuffin zit die met een luide ‘tsjjj...’ opengaat in een wolk van rook! Leuke mopjes in het midden van vuistgevechten op leven en dood! Eén parachute voor twee vallende mensen! De slechterik die, in plaats van de klus af te maken, de held gewoon grinnikend aan een klif laat bengelen! En natúúrlijk moet de held voor een fout aflopende missie al even fluisteren, terwijl-ie met toegeknepen ogen in de verte loert: ‘This doesn’t feel right.’

Als Netflix dan toch een poging wil wagen om hier de volgende grote actiefranchise van te maken, wat is dan, om het in marketingtermen te zeggen, het unique selling point? ‘John Wick’ heeft z’n retecoole, in neon gedrenkte gun-fu-gevechten. James Bond de charme, de humor en de Martini’s. Hell, zelfs Tyler Rake uit ‘Extraction’ heeft zijn hooivork! Maar wat heeft ‘Heart of Stone’? Een stroeve Gal Gadot die doet alsof ze uit een vliegtuig springt in plaats van een Tom Cruise die ‘t écht doet.

Veel scènes lijken trouwens wel héél erg op bepaalde ‘Mission: Impossible’-stunts: vergelijk de parachutesprong uit ‘Heart of Stone’ maar eens met die van ‘Fallout’! Het ziet er ook vaak héél fake uit. Wanneer Gadot aan een parachute door een bos klieft, dan zie je bijna de randjes van het groene scherm. Hilarisch hoogtepunt: wanneer Gadot een exploderende zeppelin ontsnapt door gewoon keihard van de vlammen weg te lopen. Zo nep als de scène in één van de Hobbit-films waarin Legolas over door de lucht vallende steenbrokken huppelt, of het moment in ‘Black Widow’ waarop Florence Pugh op hilarische wijze door een explosie wordt weggeblazen!

Rare plot ook, als je er even over nadenkt. Wat Ethan Hunt en zijn team in de laatste ‘Mission: Impossible’ koste wat het kost probeerden te voorkomen, namelijk dat de controle over een oppermachtig algoritme in de handen van één superorganisatie zou terechtkomen, is hier al gebeurd. Maar hier is er niks aan de hand! The Charter gebruikt het algoritme alleen om de wereld te beschermen! De slechteriken zijn degenen die het ding willen stelen. Je ziet het in het Marvel Cinematic Universe ook soms: het status quo muss sein, en al wie de politieke wereldorde wil verstoren, is een genocidale maniak. Denk aan ‘Black Panther’: daarin knalde de vrijheidsvechter Killmonger (Michael B. Jordan) zomaar, zonder reden, zijn vriendin neer, op een moment dat je anders wél eens voor ‘m zou kunnen beginnen te supporteren.

Rare constatering: in ‘Mission: Impossible’ strijdt Cruise tégen het algoritme, maar in ‘Heart of Stone’ staat ‘t aan de kant van de helden. Welke van de twee films zou door Netflix zijn gemaakt, denkt u?

Er valt van ‘Heart of Stone’ best te genieten op een zaterdagavond, met nacho’s binnen handbereik en een pint of twee. Maar geen enkele scène blijft hangen, geen enkele keer heb ik, na een welgemikte vuistslag van Rachel Stone, de neiging gehad om uit m’n fauteuil te wippen en luidkeels ‘Yeah!’ te roepen. Daarvoor is ‘Heart of Stone’ te veel een product, professioneel ingeblikte content, schijnbaar zélf gemaakt door AI. Dan kan ik er alleen maar naar loeren, met toegeknepen ogen, en denken: it doesn’t feel right.