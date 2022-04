Ons hart is niet gestopt maar het heeft wel af en toe een sprongetje gemaakt tijdens ‘Heartstopper’, een prachtige, voor jong en oud ontroerende Britse youth adult-reeks over twee tienerjongers die verliefd worden op elkaar.

Sinds hij uit de kast is gekomen op zijn volledig met jongens gevulde school voelt Charlie zich een beetje ‘the only gay in the village’. Natuurlijk zijn er nog leerlingen met dezelfde gevoelens als hij: met een ervan spreekt hij zelfs af en toe af in de bibliotheek - omdat er, teken van de tijd, daar zo goed als niemand komt - maar die doet voor het oog van de andere scholieren alsof hij Charlie niet kent. De tiener is vaak het mikpunt van spot en pestgedrag en probeert de dagen door te komen met de hulp van zijn beste vrienden, twee nerds en een transmeisje dat sinds haar verandering verhuisd is naar een meisjesschool. Langzaam keert zijn geluk als hij verliefd wordt op Nick, de ster van de rugbyploeg en een van de populairste jongens van de school, en die gaandeweg ontdekt dat er ook van zijn kant meer is dan vriendschap.

Het Britse ‘Heartstopper’, de verfilming van een ‘graphic novel’ die ooit het leven zag op Tumblr, zit met zijn 15-jarige hoofdpersonages in het Netflix-aanbod netjes tussen ‘The Baby-Sitter’s Club’ en ‘Sex Education’, die ook gaan over hoe pijnlijk en lastig de puberteit soms kan zijn. De reeks is volwassener dan de eerste en véél minder expliciet dan de tweede, maar heeft met allebei de oprechte en warme toon gemeen, waarbij de problemen van tieners au sérieux worden genomen maar niet overmatig gedramatiseerd zijn. De manier waarop Nick erachter komt hoe zijn seksuele identiteit in elkaar zit, is het beste voorbeeld: in de meeste andere series zou een stoere rugbyspeler die verliefd wordt op een jongen wellicht te kampen hebben met zelfhaat of schaamte, maar niet hier. Er is zeker verwarring bij Nick in het begin, maar zijn zoektocht naar wat zijn gevoelens voor Charlie precies betekenen is vooral een zoektocht naar wat hem zelf gelukkig maakt. Dezelfde les komt terug in de randverhalen, onder meer rond het transmeisje Elle of een lesbisch koppeltje dat hun liefde bekend maakt: eerlijkheid is niet altijd de makkelijkste weg, wel de meest waardevolle.

Grote dramatische wendingen of spectaculaire ontknopingen ontbreken hier, en mensen die sinds ‘Euphoria’ van tienerseries verwachten dat ze shockeren zullen van een bijzonder koude kermis terugkeren. Maar ‘Heartstopper’ is acht afleveringen lang zo moeiteloos geloofwaardig en empathisch dat je niet anders kan dan meeleven met Charlie en co., tot in de slotscènes die tegelijk geheel voorspelbaar en erg ontroerend zijn. Dat de reeks zich af en toe op het randje van de meligheid begeeft - met onder meer een kusscène in de gietende regen die duidelijk refereert aan het einde van de moeder aller Britse romantische komedies, ‘Four weddings and a funeral’ - neem je er graag bij. Na de afgelopen jaren, waarin de botheid en de schofterigheid op sociale media en daarbuiten bijna pandemische vormen begonnen aan te nemen, komt een gevoelige en in alle opzichten mooie serie als deze als geroepen.