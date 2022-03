Heel wat superhelden, al dan niet op de fiets: dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 19 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Milaan-Sanremo

Een stralende zon van Milaan tot Vlaanderen en La Primavera op tv: ja, de lente is nu echt gestart. Maar wie maakt straks het mooie weer op de Via Roma en wint het eerste monument van het jaar? Wout van Aert, Tadej Pogacar, of toch Caleb Ewan, zoals ex-Lotto-ploegleider Marc Sergeant deze week in Humo voorspelt?

Vanaf 13.35 op VTM

‘Paul de Leeuw 60!’

Paul de Leeuw moet eigenlijk nog een week wachten op zijn 60ste verjaardag, maar de NPO zendt vandaag al een documentaire ter zijner ere uit. Vakgenoten spreken over over zijn betekenis voor de Nederlandse televisie, het theater en de muziek.

Om 21.25 op NPO 1

Beeld rv

‘Before the Frost’

Is er íéts dat nog harder ‘hoera, zaterdagavond!’ schreeuwt dan een deprimerend Deens boerendrama? Nee, wij kunnen ook niets bedenken. Jesper Christensen speelt Jens, een straatarme 70-jarige landbouwer, wiens situatie zo uitzichtloos is dat hij ingaat op het aanbod van een rijke Zweed om zijn land én zijn dochter over te nemen. Zijn financiële zorgen zijn voorbij, maar zijn moreel verval is nog maar net begonnen.

Om 22.15 op Canvas

‘Fury’

Een Amerikaanse tank rolt door een verwoest Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Gewelddadige, grauwe oorlogsfilm van regisseur David Ayer, waarin Brad Pitt de groeven in zijn gezicht overuren laat draaien en Shia LaBeouf zichtbaar staat te stinken in zijn vuil uniform.

Om 20.25 op VTM 3

‘Human Resources’

In de vuilgebekte maar erg grappige animatieserie ‘Big Mouth’ krijgen jongens en meisjes advies – meestal slecht – van hormoonmonsters, schaamtetovenaars of liefdeswormen. Omdat het aantal bizarre wezens ondertussen zo groot is, was het tijd voor een spin-off die helemaal rond hen draait: ‘Human Resources’, dat een combinatie van ‘Big Mouth’ en ‘The Office’ moet worden en zich afspeelt op de werkplek van de monsters, waar ze opgeleid worden en uiteindelijk een mens krijgen toegewezen.

Nu op Netflix

‘Wonder Woman’

Israëlisch topmodel Gal Gadot is perfect gecast als de sprankelende amazoneprinses Diana Prince in deze verfrissende superheldenfilm van DC Comics. ‘In haar lasso willen we gevangen zitten’, schreef onze recensent, en dat kunnen we enkel beamen. Verwacht een zwierig avontuur met kletterende actie en een spervuur aan geslaagde grappen en toch voldoende gravitas.

Om 19.45 op Play5

‘OnderOns’

Geen ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ meer voor Thomas Vanderveken, maar hij blijft wel vrolijk spraakmakende gasten de pieren uit de neus halen. In ‘OnderOns’ ontvangt hij internationale toppers die in ons land zijn. In de eerste aflevering: Hanya Yanagihara, auteur van de bestsellers ‘Een klein leven’ en ‘Naar het paradijs’.

Nu op VRT NU, deze zomer op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids