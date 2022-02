Helaas, een potje Cluedo met uw grootmoeder is spannender dan de wie-heeft-het-gedaan?-intrige in ‘Death on the Nile’

Wij, beste Hercule Poirot, waren niet geamuseerd.

‘Wat,’ zo horen wij Erik Van Looy vragen, ‘weet je over Hercule Poirot?’ De antwoorden: detective, Belg, Agatha Christie, snor. Van Poirot is ook geweten dat hij een hoogst excentrieke ijdeltuit is die meer hinder ondervindt van een stofje op zijn onberispelijke kostuum dan van een kogelwonde, maar over zijn verleden tast zelfs Miss Marple in het duister. In de meer dan 70 verhalen waarin Poirot zijn kleine grijze cellen laat werken, loste Christie alleen dat de speurneus afkomstig is uit Spa, dat hij van bescheiden komaf is, en dat hij vroeger één van de snuggerste krachten was van de Brusselse politie.

Kenneth Branagh, na ‘Murder on the Orient Express’ (2017) voor de tweede keer paraderend met Poirots knevel, doet in het door hemzelf geregisseerde ‘Death on the Nile’ iets gewaagds: hij diept het karakter uit. Uit de indrukwekkende snelheid waarmee hij zijn wandelstok op de slang zet die op het punt staat om zijn giftanden te planten in de blote enkel van Gal Gadot – deze keer zonder lasso van de waarheid – blijkt bijvoorbeeld dat Poirot over de reflexen van een superheld beschikt. En tijdens de openingsscènes, waarin een digitaal verjongde Poirot in de loopgraven aan de IJzer voor de eerste keer zijn geniale instincten toont, komen we zowaar te weten dat die beroemde moustache daar niet zomaar staat. Geen idee of mevrouw Christie, die opzettelijk vaag bleef over de achtergrond van haar beroemdste creatie, die ingrepen zou waarderen, maar naar onze mening voelen Branaghs pogingen om Poirot een tragische dimensie mee te geven een beetje bij het snorhaar getrokken.

Na de bombastische ouverture, die ons deed terugverlangen naar de charme van de versie met Peter Ustinov uit 1978 én naar de fun van het veel frissere ‘Knives Out’ uit 2019, stapt Poirot in Egypte aan boord van een luxueuze Nijlboot, maar veel tijd om te genieten van de champagne krijgen de passagiers (u krijgt een all-starcast met onder meer Annette Bening, Jennifer Saunders, Dawn French en Armie ‘de kannibaal’ Hammer) niet: er weerklinkt een schot, iemand vindt een lijk en Poirot moet aan de bak.

Helaas, een potje Cluedo met uw grootmoeder is spannender dan de weinig begeesterende wie-heeft-het-gedaan?-intrige die zich vervolgens ontvouwt. In een bioscooplandschap dat wordt gedomineerd door opwindende blockbusters als ‘Spider-Man: No Way Home’ en ‘The King’s Man’ vaart het oubollige ‘Death on the Nile’ voorbij met de snelheid van een raderstoomboot uit de jaren stillekes, met acteurs die theatrale dialogen uitkramen als ‘I didn’t kill her! I loved her!’ en met een kroongetuige die – de pech! – nét voor hij in het bijzijn van Poirot de identiteit van de moordenaar gaat onthullen een blauwe boon te slikken krijgt.

Overigens menen wij in de karakterschets van de detective een merkwaardige ongerijmheid te hebben opgemerkt, en dat is wanneer we Poirot na het nuttigen van enkele glazen alcohol beneveld over het dek zien zwijmelen. Een man die zo slecht tegen de drank kan, is toch geen echte Belg?

Vanaf 9 februari in de bioscoop.