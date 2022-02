‘Helaas, geen seksscènes voor mij in seizoen twee’

‘Een kind dat hier toevallig naar kijkt, waagt zich nooit aan opgroeien’, zo schreef Onze Man over ‘Euphoria’, de geprezen en veelbekeken tienerreeks van HBO over zes tienermeiden die worstelen met seks, drugs en geweld. De finale van het tweede seizoen verschijnt op 28 februari op Streamz en het derde is al in de maak, maar eerst staat Humo samen met Maude Apatow (Lexi) en Alexa Demie (Maddy) stil bij het monstersucces.

HUMO Negen Emmy-nominaties, lof van Megan Fox en Leonardo DiCaprio en uitstekende kijkcijfers: hadden jullie zo’n positieve respons verwacht?

MAUDE APATOW «Nee. Wij vonden onze show bijzonder, maar dat betekent niet dat de rest van de wereld dat ook zou vinden. Het voelde goed om na alle lof naar de set terug te keren: ditmaal wísten we dat iedereen zou kijken.»

ALEXA DEMIE «Ik kreeg veel berichten van mensen in een slechte relatie. Ze begrepen hun miserabele situatie beter dankzij de stormachtige liefde tussen Maddy en Nate, vertelden ze me. Sommigen beslisten zelfs betere oorden op te zoeken. Die reacties zijn mij het meest bijgebleven.»

HUMO Brutaal geweld, hallucinante drugstrips en een karrenvracht blote piemels: is de puberteit zo verschrikkelijk als ‘Euphoria’ doet geloven?

APATOW «Showrunner Sam Levinson zoekt de extreme gevallen van realistische problemen op. ‘Euphoria’ is daardoor entertainend, angstaanjagend én taboedoorbrekend. Wij krijgen mensen aan het praten over moeilijke onderwerpen, hopelijk op een constructieve manier. Maar wij liepen tijdens de opnames geen trauma’s op of zo. Meer nog: het is plezant op de set.»

DEMIE «Journalisten noemen ‘Euphoria’ duister, maar ik vind onze serie niet per se donkerder dan de gemiddelde tv-show.»

APATOW «Dat dacht ik ook, tot ik de serie aan mijn familie toonde. Ik heb mijn ouders één en ander moeten uitleggen (lacht).»

HUMO Voor welke scène uit het eerste seizoen had je de meeste zenuwen?

APATOW «Ik moest tijdens de seizoensfinale doen alsof ik stomdronken was, wat nuchter niet zo eenvoudig blijkt te zijn.»

DEMIE «Ik was nerveus voor mijn eerste seksscène. Maar mijn tegenspeler Jacob Elordi deed me veilig voelen: die jongen is het tegenovergestelde van zijn personage Nate. Ik heb me zelfs geamuseerd, en ik was teleurgesteld toen ik de nieuwe scripts las: géén seks voor Maddy dit tweede seizoen. I didn’t get to have any fun!»

Alexa Demie Beeld Streamz

HUMO Lexi zette in een recente aflevering ‘Stand By Me’ op, de klassieke eightiesfilm over een volwassene die mijmert over een vervlogen zomer waarin kameraden van levensbelang waren. Mag ik daar een diepere betekenis in zien?

APATOW «Lexi, Maddy, Cassie (Sydney Sweeney) en Rue (Zendaya) zijn samen opgegroeid, maar met de jaren zijn ze uit elkaar gegroeid en daar heeft Lexi het moeilijk mee. Cassie en Maddy ook, aangezien ze met elkaars lief zijn gaan lopen. Al geloof ik dat die meiden elkaar nog steeds graag zien. We zoomen dit seizoen in op de verwaterde band tussen Lexi en Rue, die meer om drugs geeft dan om haar beste vriendin. Liefde en vriendschap zijn belangrijk, maar het geval van Rue bewijst dat je het geluk vooral zelf moet willen vinden.»

HUMO Zijn de tienerjaren de moeilijkste fase in iemands leven?

DEMIE «Ik geloof van wel. Hoe ouder je wordt, hoe beter je met problemen kunt omspringen. Je leert pas bij door ervaring op te doen, anderen te kwetsen en fouten te maken. Ja, opgroeien doet pijn.»

Euphoria – seizoen 2

Nu op Streamz