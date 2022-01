Helaas voor Frank Raes: u kijkt liever naar Aster Nzeyimana

De dominantie van ‘Taboe’ blijft voortduren, al laat de sterke start van ‘The Masked Singer’ vermoeden dat de reeks één van de volgende weken de koppositie kwijt zou kunnen spelen.

De eerste aflevering van de show haalde bijna 1,4 miljoen kijkers, meteen een stuk beter dan in 2020, toen de openingsaflevering ‘maar’ 1.003.222‏ kijkers trok. ‘The Masked Singer’ wordt in één klap ook het best bekeken programma op VTM dit tv-seizoen, voor de finale van ‘K2 zoekt K3’ in november (1.116.477‏), en aangezien de teller na het weekend met uitgesteld kijken erbij al op 1,8 miljoen stond, is de kans groot dat tegen het einde van het tweede seizoen de grens van de twee miljoen net als vorig jaar wordt doorbroken.

De eerste aflevering van ‘Behind the Mask’, dat op woensdag een blik achter de schermen werpt, eindigt met 439.644 kijkers net buiten de top 25. Ook opmerkelijk op woensdag is dat ‘Delphine: mijn verhaal’ flink moet inboeten in vergelijking met vorige week (1.022.201‏), terwijl ‘Taxi Joris’ op Canvas een sprong vooruit maakt, van 375.811‏ naar 452.609 kijkers.

De start van fictiereeks ‘Glad ijs’ op VTM werd door 371.768 mensen gevolgd, voor het debuut van Aster Nzeyimana in ‘Extra Time’ zaten 236.110 voetbalfans klaar, wat méér is dan voor het afscheid van Frank Raes eind december (190.678).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 14 tot en met donderdag 20 januari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. TABOE - EEN - 1.433.167‏

2. THE MASKED SINGER - VTM - 1.385.170‏

3. FACTCHECKERS - EEN - 1.247.709‏

4. REIZEN WAES NEDERLAND - EEN - 1.242.661‏

5. THUIS - EEN - 1.129.638‏

6. IEDEREEN BEROEMD - EEN - 1.113.847‏

7. HET JOURNAAL (19 UUR) - EEN - 1.109.141‏

8. DELPHINE, MIJN VERHAAL - EEN - 888.763‏

9. 1 JAAR GRATIS - EEN - 849.000

10. HET NIEUWS (19 UUR) - VTM - 823.185‏

11. FERRY - EEN - 792.756‏

12. BLOKKEN - EEN - 752.984‏

13. FAMILIE - VTM - 677.556‏

14. HET JOURNAAL (13 UUR) - EEN - 646.979‏

15. FIRST DATES - EEN - 596.598‏

16. #WEETIKVEEL - EEN - 593.000

17. DANCING WITH THE STARS - PLAY4 - 568.882‏

18. DERTIGERS - EEN - 542.122‏

19. DAGELIJKSE KOST - EEN - 521.241‏

20. HET HOOGSTE BOD - EEN - 477.255‏

21. F.C. DE KAMPIOENEN - EEN - 467.462‏

22. BAPTISTE - EEN - 459.528‏

23. HET JOURNAAL LAAT - EEN - 459.224‏

24. MR. BEAN - VTM - 457.577‏

25. TAXI JORIS - CANVAS - 452.609‏