Het afscheid van Nancy Pelosi: ‘Als je vaak genoeg herhaalt dat alles één grote leugen is, krijg je altijd gekken die het recht in eigen handen nemen’

Nu de Democraten de meerderheid hebben verloren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zwaait de 82-jarige Nancy Pelosi af als parlementsvoorzitter. Dat doet ze met een HBO-documentaire, gedraaid door haar jongste dochter Alexandra. En wie kan daar beter over uitweiden dan Michiel Vos, de Nederlandse Amerika-correspondent die ‘honey’ mag zeggen tegen Alexandra en ‘schoonmoeder’ tegen Nancy?

MICHIEL VOS «Nancy Pelosi zit sinds 1987 onafgebroken in het Huis van Afgevaardigden en was de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter. Haar tweede termijn viel onder Donald Trump, met wie ze vanaf het begin het gevecht aanging. Eén van hun eerste confrontaties was in het Witte Huis, waar ze als enige vrouw in een kamer vol mannen naar Trump wees en zei: ‘Met jou leiden alle wegen naar Poetin.’ Na zijn State of the Union scheurde ze zijn speech voor de camera’s in stukken, omdat er zoveel bullshit in stond. Ze heeft hem ook twee keer laten impeachen.»

HUMO Op 6 januari 2021 was ze samen met uw vrouw en zoon aanwezig in het Capitool toen dat werd bestormd door duizenden dolgedraaide Trump-fans. Hebben ze doodsangsten uitgestaan?

VOS «Nee. Nancy is a tough cookie. Ze is tot op het laatst blijven bellen met ministers en kabinetsleden van Trump om hun te zeggen dat het uit de hand liep en dat hún president die meute zo had opgeruid. Voor mijn zoon begon het als een dagje met oma naar het werk, maar het eindigde als een James Bond-film. Ze werden door de secret service van de parlementsvloer geplukt – ‘We gotta go, now!’ – door kelders geleid en in auto’s geduwd. Gelukkig stonden ze nooit oog in oog met dat tuig dat daar gewapend door de gangen liep en haar kantoor vernielde. Zelf stond ik die dag buiten verslag te doen. Er is nog een foto van mij gemaakt, samen met die gekke sjamaan, die achteraf tot allerlei idiote complottheorieën heeft geleid: ‘Wat stond de schoonzoon van Nancy Pelosi daar met één van de bekendste daders te doen?’ (lacht)»

HUMO In oktober drong een extreemrechtse fanaticus met een hamer binnen in Pelosi’s huis. Hij verwondde haar man Paul.

VOS «Hij riep dat hij Nancy’s knieschijven wilde breken, zodat ze voortaan in een rolstoel het parlement binnengeduwd zou moeten worden. Aangezien zij niet thuis was, sloeg hij met zijn hamer op Pauls hoofd. Gelukkig is mijn schoonvader al een tijdje terug uit het ziekenhuis en maakt hij alweer grapjes. Maar die traumatiserende aanval is een gevolg van de leugens die Trump en zijn aanhangers blijven vertellen. Trump heeft 61 rechtszaken verloren, er is nooit een bewijs gevonden van ‘gestolen verkiezingen’. Maar als je vaak genoeg herhaalt dat het allemaal één grote leugen is, en dat journalisten, politici, bankiers en rechters allemaal corrupt zijn, krijg je altijd gekken die het recht in eigen handen nemen.»

HUMO Afgelopen zomer kreeg Pelosi kritiek omdat ze China schoffeerde met een bezoek aan Taiwan. Was dat niet te roekeloos?

VOS «Nee, want behalve wat militair spierballengerol deed China niets. Dat bezoek was typisch Nancy: ‘Als je zegt dat je Taiwan steunt, moet je dat ook dóén, in plaats van als een stelletje bange Europeanen aan de zijlijn te blijven staan.’ Zoiets kun je alleen doen in de herfst van je leven: zij en Joe Biden zijn zó ervaren, niemand moet hun nog uitleggen hoe het spelletje werkt.»

HUMO Ze blijft nog actief als parlementslid, maar met welk gevoel neemt ze afscheid als Speaker of the House?

VOS «Veel Amerikanen zien donkere wolken boven hun land hangen. Over alles wordt gevochten: abortus, het homohuwelijk, de lessen op school. De samenleving is diep verdeeld, omdat ook de media zo gepolariseerd zijn.»

HUMO VRT-correspondent Björn Soenens voorspelt al jaren een burgeroorlog.

VOS «Dat lijkt me overdreven. Nancy blijft rotsvast geloven dat het goed komt, en ik zal haar oordeel altijd boven dat van Björn zetten. Het systeem heeft standgehouden, ondanks de leugens van Trump. Zijn gekste kandidaten hebben het bij de parlementsverkiezingen niet gehaald. Sindsdien is Trump echt aan het doorslaan: hij zegt dat hij de Grondwet wil vernietigen en dineert met Kanye West, de wacko rapper die zich uit als antisemiet en Hitler-fan. Voor de meeste Amerikanen gaat dat nog altijd veel te ver.»

‘Pelosi in the House’

Vanaf 14 december op Streamz