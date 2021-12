Het allerslechtste dat we dit jaar op Netflix zagen

Ja, we zitten in het gouden tijdperk van de televisie. Er verschijnen elk jaar meer nieuwe series en films op de streamingdiensten dan u ooit zult kunnen kijken, en zelfs in coronatijden wordt op een verschroeiend tempo verder geproduceerd. In dat overaanbod is het soms moeilijk kiezen: de beste reeksen raken ondergesneeuwd, de slechtste producties eindigen in de ‘best bekeken’-lijstjes. Om u te behoeden voor het ergste, hebben we de slechtst beoordeelde titels op Netflix van 2021 nog eens op een rijtje gezet.

‘Snowpiercer’ ★½☆☆☆

Ja, die dystopische speelfilm was top, maar deze grijze tv-remake: nééé! Laat deze trein aan u voorbij gaan, want hij is net zo leuk als de spitstrein naar Brussel-Noord. Lees meer.

‘Clickbait’ ★☆☆☆☆

Er is veel aan te merken op ‘Clickbait’, maar de titel is alvast goudeerlijk: de achtdelige reeks is namelijk het Netflix-equivalent van al die artikels op het wereldwijde web waar een wervende kop het gebrek aan inhoud moet verdoezelen. Lees meer.

‘Snelle: Zonder jas naar buiten’ ★☆☆☆☆

Aan de sympathieke Nederlandse rapper Snelle ligt het niet, maar man, wat is dit een waardeloze documentaire. Waaróm moest dit er komen? Lees meer.

Sexy Beasts Netflix Beeld netflix

‘Sexy Beasts’ ★½☆☆☆

Een aap, een levend standbeeld, een muis en de duivel komen een café binnen: het klinkt als het begin van een slechte grap en dat is het eigenlijk ook, want datingshow ‘Sexy Beasts’ ziet er niet alleen belachelijk uit, maar heeft ook nog eens een hele foute opzet. Lees meer.

‘Sex/Life’ ★★½☆☆

Sex sells, en deze drukbekeken minireeks op Netflix bevatte bovendien de meest besproken seconde van het afgelopen televisiejaar. Neemt niet weg dat de eindeloze vrijpartijen toch verrassend snel gingen vervelen. Lees meer.

‘Happy Accidents, Betrayal & Greed’ ★☆☆☆☆

Wie denkt naar een vrolijk portret van tv-schilder Bob Ross te kijken komt bedrogen uit: dit is een smeercampagne, vermomd als documentaire. Lees meer.

Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Britney vs Spears’ ★☆☆☆☆

De New York Times maakte over het gevallen popicoon eerder de documentaires ‘Framing Britney Spears’ (aardig, schokkend) en ‘Controlling Britney Spears’ (zeer straf, zeer schokkend) over. Deze documentaire van Netflix voegt daar werkelijk helemaal niets aan toe. Lees meer.