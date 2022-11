Het best bekeken programma en de vreemdste eend: ‘Slappe lach op de set’

Best bekeken programma: ‘Bevergem’

Op woensdag 30 september 2015 wist het succulente ‘Bevergem’ net geen 800.000 kijklustige nurfers en ringelaars te trekken, waarmee het zich (koers en voetbal niet meegerekend) zeer terecht het best bekeken programma uit een kwarteeuw Canvas mag noemen. Kom, laten we Freddy De Vadder eens op een uitgelezen selectie tapats trakteren.

BART VANNESTE (Freddy De Vadder) «Ik herinner me nog zeer goed het moment waarop ik tijdens het schrijven van ‘Bevergem’ het gevoel kreeg: we hebben goud in handen. Wannes Cappelle, Dries Heyneman en ik zaten altijd bij mij thuis aan het scenario te sleutelen, en op een keer kwamen we op het idee om het personage van Wim Willaert de lotto te laten winnen, en op een feestje in zijn nieuwe villa te laten opbiechten dat hij, voormalig hoofd van de dienst verlichtingspalen langs de autostrades, eigenlijk liever weer zou werken – ‘Maar ik mag niet van mijn vrouw.’ In die scène voel je de essentie van ‘Bevergem’: de personages zitten constant op elkaars lip, maar eigenlijk luisteren ze nooit naar elkaar.»

HUMO Om het succes van de reeks te illustreren: nurfen was in 2015 het meest gegoogelde woord.

VANNESTE (grinnikt) «Geschift, hè? Gunter Lamoot en ik hebben dat woord ooit verzonnen op mijn kot, toen we allebei nog student waren. Alleen waren we die avond zo stoned dat we allebei vergeten zijn wat het betekende – wat ook de joke is geworden in de serie. Die even dreigende als geflipte nurf- en ringelscène met de Bende van de Roste die Kurt van de krantenwinkel bedot met allemaal regeltjes – ‘Hoe, hebde gij uw savatten niet mee?’ – is ook nog altijd mijn favoriet.»

HUMO Sinds ‘Bevergem’ is het West-Vlaams alhemeen heaccepteerd als spreektaal in Vlaamse fictie. Trots?

VANNESTE «Ja, zeker.

»Toenmalig programmadirecteur Mark Coenen wilde ‘Bevergem’ graag in gang steken, maar hij had één grote vrees: zouden de mensen die níét op de parking wonen – en daarmee bedoelde hij die van de Antwerpse metropool – er ook naar willen kijken? ‘Mark,’ antwoordde ik gespeeld op mijn tenen getrapt, ‘ik wist niet dat jij een racist was.’ Hij dacht twee seconden na en zei toen: ‘Da’s goed, Bart, nu weet ik wat ik moet zeggen tegen de rest.’»

Vreemdste eend: ‘Mag ik u kussen?’

Parlementaire vragen werden er niet over gesteld, maar het bleef toch raar: vóór de comeback op Eén in 2016 liep ‘Mag ik u kussen?’, een datingshow begot, drie seizoenen op Canvas. Hoe viel dat in ’s hemelsnaam met de nimmer aflatende zoektocht naar meerwaarde te rijmen?

BART PEETERS (presentator) «Heel simpel: in tegenstelling tot in pakweg ‘Temptation Island’ was het in ‘Mag ik u kussen?’ de bedoeling om met woorden, en met woorden alleen, je prooi te verleiden. Het programma stimuleerde aldus het betere taalgebruik, en natuurlijk ook de betere humor. Onder het bewind van Mark Coenen mocht er al eens gelachen worden op Canvas. Ik kan je verzekeren: ik heb héél vaak de slappe lach gehad tijdens de opnames.»

HUMO Er heeft ook een Franstalige versie van ‘Mag ik u kussen?’ gelopen. Ooit gezien?

PEETERS «‘Puis-je vous embrasser?’, jaja. ’t Viel me op hoe ongelofelijk veel er werd gepraat, en hoelang alles bijgevolg duurde.

»À propos: indertijd hebben ze me gevraagd om ook de Nederlandse versie te presenteren, maar daar heb ik voor gepast. Wegens de files, maar toch vooral omdat Nederlandse komieken de neiging hebben om hun huiswerk niet te maken. Dat hoeft volgens hen niet, want: ‘Jullie hebben mensen die grappig doen, wij hebben mensen die grappig zijn.’ Boer, let op je ganzen als ze dat roepen! Geen wonder dat vrijwel alle Vlamingen die ooit aan de Nederlandse versie hebben meegedaan, hun twee Nederlandse liefdesrivalen los naar huis speelden.»

HUMO Zou een programma als ‘Mag ik u kussen?’ nog kunnen in deze langetenentijd, denk je?

PEETERS «Sommige onderdelen wel, andere minder. Ik herinner me dat Vincent Valckx ooit Danira Boukhriss moest proberen te versieren, en daartoe een vergelijking met de edele voetbalsport op gang trok. Noem het voortschrijdend inzicht, of voor mijn part de slingerbeweging van de tijd, maar opmerkingen als ‘Ik leg mijn bal op uw middenstip’ zouden nu niet meer aanvaard worden.»

HUMO Om over ‘Ik ruk op langs uw flanken’ nog te zwijgen.

PEETERS (lacht) «Ik weet niet of het in je voordeel spreekt dat je die passage uit het hoofd kunt opzeggen. Of misschien ben je gewoon iemand die goed onthoudt?»

