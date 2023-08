Het beste aan de video waarin Acid inbreekt op Tomorrowland, is de keiharde reactie van Debby Wilmsen

‘Een roeping in mijn hart,’ noemde fulltime YouTuber en parttime rechtsstaatduider Acid zijn wens om naar Tomorrowland te gaan. Aangezien het dancefestival al sinds januari is uitverkocht, zat er voor de West-Vlaming niets anders op dan 's nachts ongemerkt het festivalterrein op te sluipen.

‘Ik had het gevoel: er is daar iets, je moet gaan,’ zegt Acid aan het begin van de video. Wat hij precies zocht op het grootste EDM-festival ter wereld, wordt nooit duidelijk, want als hij aan het eind, lijf en leden gescheurd aan hekken en prikstruiken, eindelijk op het festivalterrein is aanbeland, brengt hij uit: ‘Ik haat EDM.’

YouTuber Acid besluit zonder ticket binnen te sluipen op Tomorrowland. Woordvoerster Debby Wilmsen van Tomorrowland laat weinig heel van de heldhaftige actie.

Ach, uiteindelijk is hij toch maar mooi het festival binnen kunnen dringen. Actie geslaagd, video klaar, views binnen, einde verhaal. Althans, zo leek het eventjes, maar dat was buiten Debby Wilmsen, al jaar en dag de woordvoerder van Tomorrowland, gerekend. ‘Hij is een paar zaken vergeten te vermelden die wel gebeurd zijn,’ steekt Wilmsen van wal in haar reactie op onder andere HLN.be. ‘Acid werd wel degelijk opgepakt en heeft samen met zijn vriendin een nachtje in de cel doorgebracht.’ Best opmerkelijk, want in de euforische video van Acid wordt zelfs geen toespeling gemaakt op een arrestatie.

En wat al zeker niet in beeld komt: ‘Hij heeft die vriendin trouwens achtergelaten op de EHBO-post, want zij was in de struiken gevallen en achter de hekken blijven hangen. Zijn vriendin kreeg er de eerste zorgen toegediend en daarna dus ook een overnachting, weliswaar in de cel.’

Je gewonde vriendin in de steek laten? Ach, in een zaak van leven en views, snappen we dat natuurlijk wel. Wél een klein beetje cru dat Acid zijn eigen video besluit met: ‘Ik heb alles gedaan waar ik zin in had. Ik heb niemand in gevaar gebracht en niemand pijn gedaan.’

Tot slot suggereert Wilmsen nog dat Acid een extra video maakt: ‘Het is jammer dat deze feiten zijn clip niet hebben gehaald. (...) Al ben ik er zeker van dat zijn volgers die unieke content ongetwijfeld wel weten te appreciëren.’ Auwtch!

‘Acid mag zijn identiteitskaart nog komen ophalen bij de gevonden voorwerpen, net als zijn schoenen.’ En laten we hopen dat hij bij die gevonden voorwerpen ook zijn waardigheid kan terugvinden.