Het beste van Netflix en co

‘Servant of the People’

Vanaf 17 mei op Netflix

Leraar geschiedenis Vasily Petrovych Goloborodko leidt een onopvallend bestaan, tot hij tijdens een les van leer trekt tegen de corruptie in zijn land en een leerling een filmpje van zijn tirade op YouTube gooit. Zijn studenten schrijven hem stiekem in voor de presidentsverkiezingen, Goloborodko wordt uit het niets verkozen en hij mag de corruptie zelf aanpakken. Zo begint ‘Servant of the People’, een satirische reeks uit Oekraïne die daar liep van 2015 tot 2018, en die de politieke carrière van hoofdrolspeler Volodimir Zelenski lanceerde. Het is een opmerkelijk geval van hoe de werkelijkheid de fictie kan inhalen, maar een paar maanden na de Russische inval heeft de reeks, waarvan het eerste seizoen nu op Netflix verschijnt, een tragische bijklank gekregen. Niet alleen zijn veel locaties nu in puin gelegd, de waarden uit de serie – het gewone volk dat de macht grijpt, de strijd voor gelijkheid en tegen corruptie – zijn ook net de redenen waarom Poetin het land van de kaart wil vegen. (sw)

‘The Lincoln Lawyer’

Vanaf 13 mei op Netflix

Beeld LARA SOLANKI/NETFLIX

Een even lucratieve deal als zijn collega Harlan Coben heeft de populaire Amerikaanse misdaadschrijver Michael Connelly nog niet kunnen sluiten, maar hij kan binnenkort wel zeggen dat zijn boeken door twee verschillende streamingdiensten verfilmd zijn. ‘Bosch’, een serie rond de doorgewinterde rechercheur Harry Bosch, is al sinds 2014 een sterkhouder op Prime Video, en Netflix komt nu met ‘The Lincoln Lawyer’, een reeks over de gladde advocaat Mickey Haller, die de auto uit de titel als zijn kantoor gebruikt. Het gelijknamige boek vormde in 2011 al de basis voor een film met Matthew McConaughey in de hoofdrol, maar wie zich de plot nog herinnert, hoeft zich geen zorgen te maken: dit verhaal is eigenlijk de tweede Haller-krimi, ‘The Brass Verdict’. Of het werk van Connelly op Netflix betere misdaadreeksen oplevert dan dat van Coben, valt af te wachten, maar de tien afleveringen zijn wel geschreven door scenarist David E. Kelley: die heeft zich de afgelopen jaren met ‘Big Little Lies’, ‘The Undoing’ en ‘Anatomy of a Scandal’ toegelegd op series over de problemen van de elite, maar heeft in een ver verleden zijn eerste successen geoogst met uitstekende advocatendrama’s als ‘L.A. Law’, ‘The Practice’ en ‘Ally McBeal’. (sw)

‘The Time Traveler’s Wife’

Vanaf 16 mei op Streamz

Beeld rv

Theo James (Four uit ‘Divergent’) en Rose Leslie (Ygritte uit ‘Game of Thrones’) volgen Eric Bana en Rachel McAdams op als Henry en Claire, de tijdreiziger en zijn vrouw uit ‘The Time Traveler’s Wife’. HBO waagt zich namelijk aan een nieuwe verfilming van de bestseller van Audrey Niffenegger, na het matige romantische drama uit 2009. ‘Tijdreizen is geen superkracht, maar een handicap,’ bekent Henry, aangezien hij zijn bijzondere vermogen niet kan bedwingen en tijdens romantische etentjes met Claire steevast naar een ander tijdstip verdwijnt. Bedenker Steven Moffat is alvast een expert in tijdreizen als voormalige showrunner van ‘Doctor Who’, en hij heeft ook ‘Sherlock’ met Benedict Cumberbatch op zijn conto staan. (jmi)

‘Our Father’

Vanaf 11 mei op Netflix

Beeld Netflix

In de Verenigde Staten hebben ze hun eigen versie van Jan Karbaat, de Nederlandse fertiliteitsdokter die bij voorkeur zijn eigen sperma gebruikte om patiënten te helpen. Donald Cline opende in 1979 een kliniek waar hij koppels met vruchtbaarheidsproblemen ontving en groeide uit tot één van de meest gerespecteerde namen in het land. Maar nadat enkele donorkinderen enkele jaren geleden hun twijfels hadden geuit over hun afkomst, bleek dat Cline niet alleen zaad van anonieme donoren in zijn spermabank bewaarde, maar ook dat van hemzelf. Hij zou minstens vijftig nakomelingen hebben verwekt, zelfs bij koppels van wie de man een eigen staal had afgeleverd. ‘Our Father’ brengt het verhaal van Jacoba Ballard, die na een eenvoudige DNA-test ontdekte dat ze zeven halfbroers en -zussen heeft. (sw)

‘Savage Beauty’

Vanaf 12 mei op Netflix

Savage Beauty Beeld rv

‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden,’ zo geloven Don en Grace Bhengu in de nieuwe Zuid-Afrikaanse Netflix-thrillerserie ‘Savage Beauty’, dus proberen ze een gevaarlijk cosmetisch product uit op straatkinderen. Vijftien jaar later duikt een mysterieuze jongedame (Rosemary Zimu) op: ze schopt het tot gezicht van Bhengu Beauty, maar zint heimelijk op wraak. Ze woont met haar doelwitten onder één dak, maar met haar strategie riskeert ze ook onschuldige slachtoffers te maken. (jmi)

‘Oussekine’

Vanaf 11 mei op Disney+

Oussekine Beeld rv

Eind 1986 vinden in Frankrijk grote studentenprotesten plaats tegen de geplande hervorming van de universiteiten. Bij één van die betogingen wordt de 22-jarige Frans-Algerijnse Malik Oussekine in Parijs door drie politieagenten zonder enige aanleiding achtervolgd en brutaal in elkaar geslagen. De jongeman sterft ter plekke en de verontwaardiging is zo groot dat er overal spontaan stille marsen ter ere van Oussekine worden georganiseerd. Nauwelijks twee dagen later beslist de Franse regering om de geplande hervorming af te voeren. De vierdelige Franse dramaserie ‘Oussekine’, een opvallend politiek geladen titel in het Disney+-aanbod, keert terug naar die woelige dagen in de jaren 80, maar volgt ook de strijd van de familie van het slachtoffer om gerechtigheid te laten geschieden. (sw)