Het beste van Ricky Gervais gerangschikt: ‘Misschien is dit wel de beste serie ooit’

Na het succes van ‘After life’ brengt Ricky Gervais vandaag nog eens een comedyspecial uit op Netflix: ‘Supernature’, waarin hij de draak steekt met mensen die in bovennatuurlijke fenomenen geloven. Welk ander werk van Gervais tv-series is voor de eeuwigheid bestemd en wat kunt u beter mijden? Een ranglijst, waarbij u mag bepalen op welke plek ‘Supernature’ komt te staan!

7. ‘Life’s Too Short’ (2011-2013)

Beeld BBC

‘Een combinatie van ‘The Office’ en ‘Extras’’, zo noemden Gervais en Merchant ‘Life’s Too Short’ toen de reeks op de BBC verscheen en dat was niet gelogen. Gervais leerde acteur Warwick Davis (‘Willow’, de Harry Potter-films) kennen op de set van ‘Extras’ en kwam toen op het idee om een hele reeks te schrijven over hem en zijn problemen om als man van erg kleine gestalte werk te vinden in de showbizz. Davis, Gervais en Merchant spelen zichzelf, er doen sterren als Liam Neeson, Johnny Depp en Steve Carell in mee maar het geheel wordt nooit meer dan een afkooksel van de voorlopers. ‘Life’s Too Short’ ging ook maar één seizoen (en een special) mee en is enkel op dvd te vinden.

6. ‘Derek’ (2012-2014)

Derek Beeld imdb

Enkele jaren voor ‘After Life’ was er ‘Derek’, ook een dramedy waarin Gervais de cynische toon uit zijn beginjaren inruilde voor een meer humanistische boodschap over verbondenheid tussen gewone mensen. De reeks speelt zich af in een rusthuis en draait rond Derek Noakes, een minder begaafde, naïeve goedzak die vooral mensen wil helpen maar enkel hoon en spot terugkrijgt. Soms ontroerend, vaak heel erg melig, maar het grootste struikelblok is Gervais’ vertolking van het titelpersonage: tien jaar geleden was die al redelijk fout en vandaag is het er niet op verbeterd. Te bekijken op Netflix.

5. ‘Humanity’ (2018)

'Humanity' Beeld imdb

De beste stand-up comedy heeft Gervais wellicht gebracht in die paar jaar dat hij de gastheer was op de Golden Globes: zijn ‘roasts’ van half Hollywood - terug te vinden op YouTube - waren ook lang voor de awards in diskrediet raakten de enige reden om de uitreiking te volgen. Enkele grappen uit de Golden Globes van 2016 komen terug in ‘Humanity’, een stand-upshow - zijn eerste in bijna tien jaar - die te bekijken is op Netflix. Gervais maakte tijdens zijn presentatie moppen over transpersoon Caitlyn Jenner en gebruikte ook haar ‘deadname’, wat voor controverse zorgde en bij het begin van ‘Humanity’ gaat hij daar dieper op in. Zijn verdediging is een beetje pijnlijk want - hoe zeggen we dit beleefd - als komiek blinkt Gervais niet uit in zelfkritiek, maar gelukkig is de rest van de show van een hoger niveau. Sterkste deel: als hij praat over zijn beslissing om geen kinderen te krijgen.

4. ‘After Life’ (2019-2022)

Het derde seizoen van 'After Life' is nu te zien op Netflix. Beeld rv

Het is de populairste reeks die Gervais ooit heeft gemaakt en ook de meest bekeken Britse comedy op Netflix - al is de output van de streamingdienst in dat genre natuurlijk ook weer niet zo groot - maar kwalitatief behoort ‘After Life’ tot de middenmoot. Regiojournalist Tony zinkt na de dood van zijn vrouw weg in een moeras van mensenhaat en suïcidale gedachten, in een reeks die erg sterk begint, met de juiste mengeling van harde humor en sentiment, maar waar tegen het einde van het eerste seizoen de inspiratie al lijkt te zijn opgedroogd. In seizoen 2 en 3 krijg je meer van hetzelfde en worden zowel de grappige als de emotionele scènes minder subtiel. Te zien op Netflix.

3. ‘An Idiot Abroad’ (2010-2012)

An Idiot Abroad Beeld imdb

Geen fictie maar een reeks reisreportages waarin Gervais en Merchant hun vriend Karl Pilkington - acteur en host van een radioprogramma en podcast met Gervais - heel de wereld rondsturen. Dik tegen zijn goesting, terwijl zij zelf gezellig thuis blijven, hun kompaan allerlei opdrachten geven en hem vooral zoveel mogelijk uitlachen. Denk aan een combinatie tussen ‘Reizen Waes’ en ‘Foute vrienden’, met Gervais die zijn meest aanstekelijke lach bovenhaalt. Enkel op dvd.

2. ‘Extras’ (2005-2007)

Extras Beeld imdb

Gervais en zijn schrijfpartner Stephen Merchant namen met flair de horde van ‘de moeilijke tweede’ en kwamen als opvolger voor ‘The Office’ met ‘Extras’ op de proppen, een komische serie over figurant Andy Millman (Gervais) en zijn collega/platonische vriendin Maggie die aan de weg timmeren in de showbizz. Dankzij het succes van ‘The Office’ kon Gervais beroemdheden als Ben Stiller, Kate Winslet of Samuel L. Jackson ertoe overhalen om uitvergrote en vaak onsympathieke versies van zichzelf te spelen, maar de echte ster van ‘Extras’ blijft toch underdog Millman, die zowat alles overheeft voor een beetje bekendheid maar in het tweede seizoen ontdekt dat roem een prijs heeft. Ook enkel op dvd te vinden.

1. ‘The Office’ (2001-2003)

The Office Beeld BBC

Niet alleen de beste reeks van Gervais maar ook simpelweg een van de beste series ooit: ‘The Office’, de baanbrekende pseudodocumentaire die het leven op kantoor van een papierfabrikant in Slough in beeld brengt en vooral de onorthodoxe baas David Brent - ‘a friend first, a boss second, probably an entertainer third’ - volgt. Een mix van grappige oneliners, situatiehumor - de ‘pub quiz’! - en scènes waarbij je niet weet of je moet lachen of van plaatsvervangende schaamte onder je zetel moet kruipen, maar ook, mede dankzij de romance tussen Dawn en Tim, oprechte emoties. In 2016 breide Gervais voor Netflix nog een vervolg aan de reeks, met de - matige - film ‘David Brent: Life on the road’ en helaas is die epiloog voorlopig het enige wat je van ‘The Office’ op streamingdiensten terug kunt vinden. Wie dat wil kan de reeks op dvd inhalen al moeten we mensen die enkel ‘The Office US’ met Steve Carell kennen waarschuwen: het Britse origineel is een stuk harder en cynischer dan de Amerikaanse remake.