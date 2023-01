Het Britse koningshuis is dan tóch niet racistisch, maar prins Harry is wel een grotere schurk dan verkrachter prins Andrew

What a time to be alive als je journalist in het Verenigd Koninkrijk bent, en dan nog het liefst voor een rioolkrantje waarvan de hyperbolische koppen je in all caps toeschreeuwen. De vete tussen Harry en Meghan en het Britse koningshuis vult al jaren automatisch alle pagina’s van de gespecialiseerde pers, en nu schrijven de artikels bijna zichzelf. Net voor de officiële release van zijn al dagen uitgelekte biografie ‘Spare’ (‘Reserve’) gaf prins Harry nog twee explosieve interviews bomvol quotes die op alle voorpagina’s prijken.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Net voor de release van zijn al uitgelekte biografie ‘Spare’ geeft prins Harry nog twee tv-interviews Waar? Op de Britse zender ITV en de Amerikaanse zender CBS Waarom is het opvallend? In de nieuwe interviews krijgt plotseling koningin-gemalin Camilla er flink van langs, en hebben de tabloids een grote reden tot vieren: het koningshuis is dan tóch niet racistisch

Excuseer, zeiden we ‘interviews’? We bedoelden, om The Independent te citeren, ‘de langste advertentie ooit voor een boek’. Want hoewel de oorlog van Harry en Meghan tegen het oerconservatieve, hiërarchische en kille Britse koningshuis zelfs ons pacifisten kon bekoren, neemt de promotietour van Harry voor zijn allicht lucratieve biografie ‘Spare’ steeds belachelijkere proporties aan. Net zoals op vele slagvelden lijkt ook hier geld de motor van de oorlogsmachine te zijn.

In deel één van de reclamemarathon voor ‘Spare’, een anderhalf durend gesprek met ITV-journalist Tom Bradby, schiet Harry vooral met grof geschut op Camilla, de koningin-gemalin en de vrouw die na de dood van Lady Di niet alleen privé maar ook publiekelijk haar plaats innam. Zo zou Camilla volgens Harry een pact gesloten hebben met de Britse tabloids om haar bedenkelijke reputatie als voormalige minnares van Charles op te krikken. Of zoals Engelands minst favoriete rossekop het zegt: ‘Sommige familieleden [Camilla] zijn in bed gedoken met de duivel.’ Tijdens die vrijpartij gaf Camilla Satan wat hij het liefste wilde: sappige en schadelijke details over andere leden van de koninklijke familie - lees: vooral Harry en Meghan. ‘Als haar pogingen om de harten van de Britten te heroveren ten koste gaan van anderen, trek ik daar de grens’, aldus Harry, die nog een stapje verder gaat en Camilla als ‘gevaarlijk’ bestempelt. ‘Er was bereidheid langs beide kanten om informatie uit te wisselen. Zij was op weg om koningin te worden. Het kon niet anders dan dat er slachtoffers zouden vallen.’

"Those certain members have decided to get in the bed with the devil."



Here are some of the stand-out quotes from Harry’s talks with Tom Bradby on ITV as he gave the first two of four television interviews about his controversial autobiography Spare.#HarryTheInterview #Meghan pic.twitter.com/PtGwP4LkQ1 — London Live (@LondonLive) 9 januari 2023

Slachtoffer van Harry’s openhartigheid is naast Camilla broerlief William, wiens beeld als goedhartige troonopvolger de afgelopen dagen een deuk kreeg na een gelekte passage over een gewelddadige ruzie tussen de twee broers. In het interviewprogramma ‘60 minutes’ op de Amerikaanse zender CBS gaat Harry daar verder op in. ‘Het kwam door een opeenstapeling van frustratie langs Williams kant. En hij consumeerde toen heel veel nieuws van de tabloids.’ William zou Harry geduwd hebben, waarbij hij met zijn rug op een hondenkom landde, die in stukken brak en zo in Harry’s huid sneed. ‘Hij zei me: ‘Sla me dan! Sla me. Je zal je beter voelen als je me slaat.’ We vochten vroeger constant, dat was niet nieuw voor ons. En als ik niet in therapie was geweest, had ik teruggeslagen. Maar dat deed ik niet. Achteraf bood hij zijn verontschuldigingen aan. Maar ik zal het nooit vergeten.’

NEW: Prince William was consumed by “red mist” claims Harry when they had the fight in the kitchen of his home.

“He wanted me to hit him back, but I chose not to”, Harry claims in new clip from @ITV interview.

Also ‘acknowledges’ taking ‘marijuana, magic mushrooms, cocaine’. pic.twitter.com/PTDbvWhbH0 — Chris Ship (@chrisshipitv) 6 januari 2023

Minder dramatisch, maar minstens evenzeer gepast om de wenkbrauwen bij te fronsen: een uitgebreide passage over zijn baard, die hij gebruikt ‘als schild voor zijn angsten’. Een schild dat William liever zag verdwijnen: ‘Hij vond dat ik mijn baard moest afscheren voor mijn huwelijk. Omdat hij dat zelf ook altijd moest doen. Maar ik ben erg gehecht aan mijn baard, Meghan zou me niet herkennen zonder. Bovendien zou ik me heel anders voelen, mensen die ook een baard hebben, zullen dat wel begrijpen. Ik moest toestemming vragen aan de Queen om hem te laten staan, en Granny vond dat prima. Het was William die erover bleef doordrammen. Hij beval me — ‘als de troonopvolger tegen de reserve’ — om hem af te scheren.’ Coiffure blijkt trouwens een sappige twistappel te zijn tussen de koninklijke broertjes, want uit de ‘Spare’-biografie lekte eerder dat Harry het haarverlies van zijn broer ‘alarmerend’ noemt.

Van de demonisering van Camilla tot Harry’s bizarre angst voor het scheermesje: de tabloids hadden dankzij de twee interviews alweer genoeg om over te schrijven, maar het belangrijkste moest - althans voor de redacties - nog komen. Gevraagd naar het intussen beruchte racisme-incident in het Britse koningshuis (waarbij iemand zich zou hebben afgevraagd hoe donker de huidskleur van zoontje Archie zou zijn bij zijn geboorte) benadrukt Harry dat Meghan helemaal nooit heeft willen suggereren dat het racismespook door Buckingham Palace waarde. ‘Dat heeft de Britse pers ervan gemaakt’, klinkt het bij Harry. ‘Eindelijk bevestigd: De koninklijke familie is niet racistisch!’ kopten onder andere The Mirror en The Sun, en ze archiveerden de uitgeprinte pagina naast alle voorpagina’s waarop Meghan beschreven wordt als een ongemanierde heks.

Trouwens - puur uit interesse -, redacties van The Mirror, The Daily Mail, The Sun, The Daily Express en co.: hoe zou het nog zijn met de van verkrachting beschuldige prins Andrew? Ook al bezondigt hij zich aan een doorgedraaide promotour en een rondje ‘de pot verwijt de ketel’ over privacy-inbreuken, Harry lijkt ons niet het lid van de Britse koninklijke familie waar het meeste inkt aan verspild moet worden.

