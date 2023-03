Het debuut van Rambo, Matt Damon in het piepklein en papa is transgender: deze films mag u komende dagen niet missen op tv

‘THE MAN WHO SOLD HIS SKIN’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 17 MAART, 21.30

DRAMA Oscargenomineerde Tunesische film over Sam (Yahya Mahayni), een Syrische vluchteling die gerekruteerd wordt door de controversiële kunstenaar Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw) om een levend kunstwerk te worden. Godefroi tatoeëert een gigantisch visum voor de Schengenzone op Sams rug, wat de Syriër (o, zoete doch al te zeer voor hand liggende ironie!) in staat stelt om effectief naar Europa te reizen, waar hij tentoongesteld wordt voor de gegoede burgerij. De film wil zowel een satire zijn op het kunstwereldje, als een bijtende aanklacht tegen de manier waarop het Westen omgaat met vluchtelingen – twee punten die niet bepaald subtiel aan de man worden gebracht. Onderhoudend is het zeker, en de vertolking van De Bouw – check die eyeliner! – is één van de sterkste punten van de prent. Let ook op de cameo van Wim Delvoye, de kunstenaar op wie De Bouws personage werd gebaseerd.

‘FIRST BLOOD’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 17 MAART, 20.35

ACTIE De allereerste Rambo-film was nog géén hersenloze conservatieve propaganda, maar een intense actiefilm waarin – opvallend – maar één dode valt en die een serieus thema behandelt: de manier waarop Vietnamveteranen werden behandeld bij thuiskomst in Amerika. De moeite om te herontdekken.

‘AMERICAN HISTORY X’ ★★★½☆

PLAY 6, VRIJDAG 17 MAART, 22.40

DRAMA Edward Norton speelt een neonazi die in de gevangenis een ander mens wordt, en na zijn vrijlating probeert zijn jongere broer (Edward Furlong) uit het extreemrechtse milieu te halen. Schitterend geacteerd en knap gefilmd in een mix van zwart-wit en kleur, zij het misschien ook iets te belerend.

‘A SIMPLE PLAN’ ★★★★☆

EEN, VRIJDAG 17 MAART, 22.50

THRILLER Een groepje vrienden vindt in een gecrasht sportvliegtuigje een zak vol geld. Ze besluiten de buit te houden, maar uiteraard komt hen dat nog zuur te staan. Razend spannend en fenomenaal geacteerd. De scène tussen Bill Paxton en Bily Bob Thornton zou in elke acteerschool getoond moeten worden als studiemateriaal.

‘DOWNSIZING’ ★★★☆☆

VTM 3, ZATERDAG 18 MAART, 20.35

FANTASY Satirische film van Alexander Payne, waarin Matt Damon zich laat verkleinen tot vingerhoedformaat om rijkelijker te leven met zijn geld. Het scenario gaat daarna nog verschillende gekke richtingen uit, maar de premisse is memorabel, Damon is perfect gecast en de eigenzinnige toon zit helemaal goed.

‘A PERFECTLY NORMAL FAMILY’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 18 MAART, 22.40

TRAGIKOMEDIE De Deense tiener Emma leidt een rustig leventje, tot haar vader uit de kast komt als transgender. Regisseur Malou Reymann baseerde het scenario op haar eigen ervaringen met een transouder, wat het verhaal echt authentiek maakt.

‘BROOKLYN’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 18 MAART, 23.15

DRAMA Saoirse Ronan is fantastisch in de rol van een jonge vrouw die circa 1950 van Ierland naar New York verhuist en er een nieuw leven probeert op te bouwen. Het script van romanschrijver Nick Hornby is solide en erg klassiek gestructureerd. Voor zover het verhaal al verrassingen mist, maakt de cast dat meer dan goed.

‘BRIEF ENCOUNTER’ ★★★★★

BBC 2, ZONDAG 19 MAART, 15.05

DRAMA Onverwoestbare klassieker van David Lean uit 1945, met Trevor Howard en Celia Johnson als twee getrouwde mensen die elkaar elke donderdag treffen in een station. Een onmogelijke liefde die leidt tot zinderende romantische spanning, gevat in prachtige dialogen (met dank aan schrijver Noël Coward).

‘DIE HARD WITH A VENGEANCE’ ★★★½☆

VTM 2, ZONDAG 19 MAART, 19.10

ACTIE Na het origineel de beste aflevering van de serie, waarin Bruce Willis samen met Samuel L. Jackson New York afdweilt om bommenlegger Jeremy Irons te pakken. Heerlijke flashback naar de jaren 90, toen actiefilms nog niet standaard door een fletse Netflixfilter werden gehaald.

‘STRONGER’ ★★★☆☆

VTM 4, MAANDAG 20 MAART, 20.35

BIOPIC Melodrama met Jake Gyllenhaal als Jeff Bauman, een man die zijn benen verloor bij de aanslag op de marathon van Boston in 2013. Het verhaalt verloopt min of meer exact zoals je zou verwachten, maar heeft het hart op de juiste plaats. Gyllenhaal smijt zich volledig in de hoofdrol.

‘PHILOMENA’ ★★★½☆

BBC 1, MAANDAG 20 MAART, 0.45

DRAMA Judi Dench speelt een Ierse vrouw die als tiener zwanger raakt. Ze wordt weggestopt in een nonnenklooster, waar haar kind van haar wordt afgenomen. Samen met een journalist (Steve Coogan) gaat ze zestig jaar later alsnog op zoek naar haar zoon. Ontroerende, authentieke tragikomedie.