Het derde seizoen van ‘The Boys’ is veel intelligenter dan de ingewanden en ontplofte piemels laten vermoeden

De openingsscène van het derde seizoen van ‘The Boys’ zegt u alles wat u moet weten over de populairste en beste superheldenreeks van het moment. Homelander en zijn collega-superhelden nemen het op tegen slechterik Stormfront, in een setting die goed lijkt op het gesloopte New York uit ‘The Avengers’. ‘Ze is te sterk, hoe zullen we haar ooit verslaan?’ vraagt iemand. ‘Als een team!’ luidt het antwoord. Waarna we Homelander in de bioscoop zien kijken naar zichzelf en de film ‘Dawn of the Seven’, een opgepoetste Hollywoodversie van de gebeurtenissen uit het voorgaande seizoen. De makers tonen even wat voor steriele serie ‘The Boys’ had kunnen zijn, om er vervolgens weer als vanouds in te vliegen.

‘The Boys’ is een superheldenreeks als geen ander, omdat ze de status van de superheld ter discussie durft te stellen. Superhelden vangen dan wel de boeven, maar wie houdt hen in toom? En zullen figuren met zoveel macht daar geen misbruik van maken? In de allereerste aflevering van ‘The Boys’ uit 2019 spurt A-Train, een mannetje sneller dan Usain Bolt of The Flash, recht door een nietsvermoedende dame heen. ‘Roadkill, dat hoort er nu eenmaal bij,’ zegt hij schouderophalend. Maar haar partner Hughie blijft getraumatiseerd achter, met het bloed en de darmen van zijn geliefde over zich heen. Hughie voegt zich zo bij een lange lijst van onschuldigen die lijden onder de achteloosheid, corruptie, zelfingenomenheid of zelfs pure kwaadaardigheid van de superhelden. De charismatische Billy Butcher (Karl Urban) helpt die arme stakkers om wraak te nemen, samen met zijn burgerwacht ‘de Boys’.

Bij het begin van het derde seizoen lijkt er een wapenstilstand te heersen. De Boys werken tegenwoordig braaf voor de overheid, en de superhelden proberen, geplaagd door de vele schandalen, hun imago te herstellen. Maar de vuisten van Billy Butcher jeuken. Als hij een substantie in handen krijgt die hem voor 24 uur superkrachten verleent, barst de strijd los. En die is bloederig, want ‘The Boys’ is niet voor mensen met een zwakke maag. Een voorbeeld, tien minuten ver in het derde seizoen: Termite, een superheld met dezelfde krimpkrachten als Marvel-figuur Ant-Man, kruipt als een minuscuul mannetje via de urineleider in een penis, tot groot genot van zijn minnaar. Tot Termite per ongeluk moet niezen… Boem, een ontplofte piemel! Ingewanden en gortige smurrie overal. Het is gruwelijk, grappig en grotesk in één.

Maar ‘The Boys’ is wel veel intelligenter dan die opvallende en choquerende momenten laten vermoeden, en de verwijzingen naar de actualiteit zitten slim in het verhaal verweven. The Deep was gecanceld na een #MeToo-schandaal, maar maakt een comeback door de slachtofferrol aan te nemen en een boek over zijn ervaringen bij een sekte te schrijven. Vierde Rijk-aanhanger Stormfront krijgt neonazi’s op de straat in een beeld dat meteen aan de marsen in Charlottesville doet denken. Nieuwkomer Gunpowder is een blanke homofoob die op conferenties pleit voor wapenbezit, als een uitvergroting van de leiders van de National Rifle Association. Starlight zoekt iemand om The Seven te vervoegen middels de hilarische realityreeks ‘American Hero’, de superheldenversie van ‘K2 zoekt K3’. En het wonderlijke personage van Homelander toont wat er gebeurt als je een narcist in een machtspositie steekt: hij is een kruising van Superman, Donald Trump en een kleuter, en verliest dit seizoen nog meer dan tevoren zijn knikkers.

Zie het zo: terwijl de Marvel-films zo familievriendelijk zijn als The Beatles, lijkt ‘The Boys’ meer op Ozzy Osbourne die op het podium de kop van een vleermuis afbijt. Brutaal, balorig, beenhard, beregoed. ‘The Boys’ is niet voor iedereen, maar wie mee is, is méé.

The Boys - seizoen 3 op Prime Video