Er zijn waarschijnlijk tienermeisjes die door Koen Buyse gebuisd zijn, dachten we toen de zanger van Zornik zich in zijn aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ liet ontvallen dat hij nog stage heeft gelopen als leraar geschiedenis. Want hey girl, you didn’t say alle koningen van België in volgorde. Maar dat kan nooit pijnlijker geweest zijn dan op VTM moeten aanschouwen hoe de jonge emo-god die je in je bureaustoel liet drijven nu een licht grijzende huisvader met een koersfiets is.

Naast hem pedaleerde Piet ‘Ozark Henry’ Goddaer, tegenwoordig drager van een rond brilletje dat we daarvoor enkel bij architecten hadden gezien die in De Standaard Weekblad opscheppen over de negentiende-eeuwse hoeve die ze hebben vermassacreerd. De twee flandriens werden ‘spontaan’ onderschept door Margriet Hermans, Pat Krimson en de Nederlandse chansonnier Freek Rikkerink. Later in de aflevering zoog die laatste samen met zijn wederhelft Suzan al het leven uit ‘Scared of Yourself’ van Zornik met een kampvuurversie waarvoor zelfs een Kempense Chiroleider je zonder eten naar je veldbed stuurt. Koen Buyse had het vocht in de ogen staan en mompelde iets over hoop. De hoop om dit nooit meer te horen, die koesteren wij.

De lat lag die avond vele meters hoger en dat was te danken aan Camille Dhont, ook nu weer de verbluffende stemacrobate in Circus Middelmaat. Ze ontmaskerde ‘Hey Girl’ als het perfecte tienerpoplied dat het altijd is geweest, kreeg voor het laatste refrein de gitaar van haar vader omgegord en verklaarde achteraf doodleuk dat ze die speciaal voor de gelegenheid had leren bespelen. Haar huiswerk gemaakt, heet dat dan: een kus van meester Koen en een bank vooruit.

Achteraan de klas stak iemand zijn hand op: Patje Krimson. Zijn vuist, moeten we eigenlijk zeggen, die lustig op en neer pompte terwijl de andere aan een draaitafel frunnikte om van ‘Believe In Me’ iets te maken dat de wielrennersbenen van Koen Buyse in gladheid overtrof. Te midden van het grote niets stond Krimson zijn knaldrang driftig uit te zweten en verklaarde hij na de gepleegde feiten dat “het kabbelend beekje een rivier moest worden”.

Wie een rivier zegt, zegt water en in het geval van ‘Liefde voor Muziek’ zijn dat al te vaak tranen. Die kwamen deze keer van Buyse en Margriet Hermans, die in de auto een oprecht en mooi gesprek hadden over de pijn van het artiest zijn. Hermans vertelde in haar eigen, wat omfloerste woorden hoe ze een “potteke” leegat om “in een roes te geraken” in de hoop dat het dan “gedaan zou zijn”. Hád het hoogtepunt van de aflevering kunnen zijn, maar helaas staat in de productiegids van VTM dat echte emoties kapotgemonteerd moeten worden, bij voorkeur met een akoestische koffiebarcover van ‘Numb’ of ‘Smells Like Teen Spirit’ eronder. Wég sfeer.

De conclusie: iedereen gebuisd in de Buyse-show op Margriet Hermans, Camille Dhont en de gastheer na. Die sloot zijn eigen fêtering af met een hupse cover van ‘Sun Hits The Sky’. De vraag blijft welk supergras de deelnemers van Liefde voor Muziek tot hun beschikking hebben om ook maar iets te voelen in deze gortepap van nostalgie en verloren carrières.