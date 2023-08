Het digitale herfstoffensief: hier komt u aan uw kijkgerief

Vakantiedagen opgespaard voor het najaar? U zult ze kunnen gebruiken, want de streamingdiensten brengen weer een hoop moois en interessants uit *** Bij Netflix verschijnen meer dan honderd films en series, waaronder het derde seizoen van ‘Lupin’ (5/10); het vierde en laatste seizoen van ‘Sex Education’ (21/9); het zevende en verre van laatste seizoen van ‘Élite’ (20/10); ‘The Fall of the House of Usher’ (12/10), waarin de maker van ‘The Haunting of Hill House’ een horrorverhaal van Edgar Allan Poe onder handen neemt; ‘Leave the World Behind’ (8/12), een psychologische thriller met Julia Roberts en Ethan Hawke; en ‘Maestro’ (20/12) met Bradley Cooper als componist en dirigent Leonard Bernstein *** De verwachtingen zijn ook hooggespannen voor ‘All the Light We Cannot See’ (2/11), een minireeks over WO II, naar het boek waarmee Anthony Doerr in 2015 een Pulitzer Prize heeft gewonnen *** Disney+ noteerde dit voorjaar voor het eerst een daling van het aantal abonnees, zoals Netflix vorig jaar overkwam. Moeten het tij keren: een tweede seizoen van ‘Loki’ (6/10); ‘Echo’ (29/11), een serie over de eerste dove superheld in het MCU; ‘Skeleton Crew’, een ‘Star Wars’-reeks met 10-jarigen en Jude Law in de hoofdrol; ‘Quiz Lady’ (3/11), een comedyfilm met Sandra Oh en Awkwafina; ‘Percy Jackson and the Olympians’ (20/12), naar de bestsellers van Rick Riordan; en ‘Win or Lose’, de eerste volwaardige Pixar-reeks *** Prime Video pakt uit met een spin-off van hun grootste hit ‘The Boys’: ‘Gen V’ (29/9) volgt tieners die worden volgespoten met Compound V, het goedje dat superhelden van hen maakt. Prequel ‘The Continental: From the World of John Wick’ (22/9) toont het reilen en zeilen in het huurmoordenaarshotel waar ook Keanu Reeves alias John Wick vaste klant is *** Apple TV+ zweert bij de vertrouwde modus operandi: kwaliteit boven kwantiteit. Op de planning staan een derde seizoen van ‘The Morning Show’ (13/9), ‘Lessons in Chemistry’ (13/10) met Brie Larson als een feministische wetenschapster en ‘Napoleon’, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Speciale aandacht is er voor ‘Killers of the Flower Moon’, een western van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro die eerst in de cinema en daarna op Apple TV+ verschijnt *** HBO blijft dit najaar aan Streamz leveren: binnenkort kunt u naar de ‘Dune’-prequel ‘The Sisterhood’ kijken, en naar Jodie Foster in het vierde seizoen van ‘True Detective’ *** Beloofd, maar nog niet bevestigd: nieuwe seizoenen van ‘The Crown’ (Netflix), ‘Bridgerton’ (Netflix), ‘Big Mouth’ (Netflix), ‘The Gilded Age’ (Streamz), ‘American Horror Story’ (Disney+), Donald Glovers ‘Mr. and Mrs. Smith’ (Prime Video) en ‘The Three-Body Problem’ (Netflix), de eerste prestigieuze reeks van David Benioff en D.B. Weiss na ‘Game of Thrones’