Het duo dat in aflevering 3 van ‘De mol’ 2000 euro pakte, is volgens ons volstrekt onbetrouwbaar

Ha! Haha! Hahaha! Een kolderbrigade was het, die derde aflevering van ‘De mol’, een knalroze kolderbrigade van kak en kapotte eieren. Het schouwspel leverde, en dat wordt stilaan een traditie, meer memes op dan geld voor de groepspot.

Eerst over die eieren. De kandidaten kregen er bij het ontbijt elk eentje en hadden de taak om het voor de rest van de dag heel te houden. Eén etmaal later was dat van Conny gesneuveld en brieste Lancelot door de woonkamer op zoek naar het zijne. Dat bleek koudweg geliquideerd in het bos. Toen Gilles De Coster hem enkel een nieuw ei wilde geven voor 250 euro - leer hem de markt en de prijzen kennen! - werd de dubbele moord een nog grotere dooier op de feestvreugde.

De sfeer was er ook al niet beter op geworden toen er hoefijzers moesten worden gezocht op een zandvlakte. Nogal rechttoe rechtaan, en dus viel elke fout op. Comfort dacht dat Lucky Luke op Jolly Jumping reed in plaats van Jumper, maar Lieselot kreeg het het hardst te verduren. Ze had een taak gekregen die bij haar West-Vlaamse wortels paste - graven in een berg paardenstront - maar de gevonden antwoorden duidelijk in een walkietalkie zeggen was te lastig. De groep won 1400 van de 5000 beschikbare euro’s: na twee armlastige afleveringen was dat niet eens slecht.

De opdracht met de eieren was een prachtig voorbeeld van hoe ‘De mol’ soms ook gewoon een chirokamp met een budget is. De kandidaten gooien met eieren, bouwden constructies om ze te laten vallen zonder te breken en hielden de gewonnen exemplaren bij in de zakjes op hun knalroze overalls, maar kregen er na een hobbelige rit in een terreinwagen niet meer dan een twintigtal bij De Coster. Onderweg wipte Lancelot langs zijn neus weg een ei uit de overall van Ruben, liet Conny haar ei van 250 euro na ongeveer tien tellen weer vallen en deed Thomas er een van Leïla sneuvelen voor iedereens neus. De eindbalans was min 210 euro, wat diezelfde Thomas ertoe overtuigde om een levensvraag in de auto te gooien: ‘Wie van jullie heeft al één hoofdverdachte?’

Wij hebben er sinds vandaag twee: Toos en Lieselot, de twee die na een zenuwslopend spel met drukknoppen als enige naar een motelkamer mochten waar ze elk met een vrijstelling weer buiten mochten wandelen. Als eentje van hen dat zou doen, won de groep 5000 euro. Dat ze met lege handen gingen slapen en zo de kas met 2000 euro spekten, is een opvallende wending, zeker na een paar seizoenen waarin met gigantische bedragen werd gedold om pasvragen en vrijstellingen veilig te stellen. We zitten dus met eerlijk spel, of met een succulente mollenstreek die de bende 3000 euro heeft gekost.

Ook onze favoriete deelnemer is gestrand vandaag: Conny, de warmhartige wiskundelerares. Het was dus de liefde, de liefde, de liefde voor ‘De mol’ die haar af en toe hilarisch deed klungelen. Jammer dat we haar nu al kwijt zijn, want eigenlijk heb je elk jaar iemand nodig die zonder ironie dingen kan zeggen als: ‘Ik vergeet soms dat hier iemand alles probeert te saboteren.’ Tenzij wij dat ergens in de volgende zeven dagen ook vergeten: tot volgende week!