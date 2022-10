Het eeuwige leven op de camping: ‘Veel minder triest dan je zou denken’

Waar de meeste kampeerders het hele jaar door geld opzijleggen om in de zomer veertien dagen armoe te kunnen lijden, zijn er ook die permanent op een camping verblijven. Voor het nieuwe, naar het gelijknamige reggaewijsje van Will Tura vernoemde ‘In mijn caravan’, ging nieuwbakken schermgezicht Kristof Dewamme op zoek naar de levensverhalen van enkele van hen.

KRISTOF DEWAMME «Mijn fascinatie voor mensen die op een camping wonen, dateert uit de tijd dat ik nog op de redactie van ‘Jambers’ werkte. Ik ging toen geregeld te rade bij een vrouw die op de bevolkingsdienst werkte en die me zodoende weleens aan een achternaam wilde helpen wanneer ik in een dorpscafé te horen had gekregen dat een zekere Piet uit Koekelare waarschijnlijk homoseksueel was – zo ging research toen er nog geen internet bestond. Die vrouw woonde op een camping, wat ik als niet-kampeerder altijd bijzonder heb gevonden. Hoe ís dat dan, vroeg ik me af.»

HUMO Op die vraag zul je nu wel een antwoord hebben gekregen.

DEWAMME «Ja, en het is me opgevallen dat het een veel minder triestige bedoening is dan je misschien zou verwachten. Ik heb vooral veel optimistische mensen gesproken.»

HUMO Hoe slaagde je erin het vertrouwen van al die campinggasten te winnen?

DEWAMME «Door er zelf eentje te worden. Ik heb een caravan gehuurd – klein, net als ons budget (lacht) – en ben ermee op een vijftal Vlaamse campings gaan staan. Ik bleef iedere nacht op de camping slapen, zelfs af en toe tijdens de weekends, met mijn dochter. En zo, al koffiedrinkend voor mijn caravan, raakte ik in contact met mensen. Het was overigens opvallend hoe open ze allemaal waren, zeker wanneer je in het achterhoofd houdt dat permanent op een camping leven strikt genomen niet mag. Maar vrijwel iedereen die ik aansprak, wilde maar wat graag praten over zijn leven, zijn achtergrond en zijn dromen, en over de reden waarom hij of zij überhaupt ooit voor een permanent verblijf op een camping heeft gekozen.»

HUMO Over wat voor redenen hebben we het dan?

DEWAMME «O, allerlei. Van de tienduizend mensen die permanent op een camping verblijven, zijn meer dan de helft ouderen die na hun pensioen de boel verkocht hebben om de rest van hun dagen in een mobilhome te slijten. Daarnaast heb je een groep die vanwege een probleem naar een camping is uitgeweken: mensen die na een echtscheiding hun huis niet meer kunnen afbetalen, voormalige daklozen, ex-gevangenen die op een rustige manier hun leven weer op de rails proberen te krijgen – in de ‘echte’ maatschappij is zoiets toch vaak lastiger. Maar ik trof ook verrassend veel twintigers en jonge dertigers die om financiële redenen voor een camping hebben gekozen. Zo ben ik aan de praat geraakt met een spoedverpleegster in het UZ in Gent, die me vertelde dat iets huren in of rond de stad simpelweg te duur voor haar is. Ze woont nu op een camping aan de rand van Gent, heerlijk in de natuur, waar ze amper de helft betaalt van wat ze anders zou moeten ophoesten. Geef haar eens ongelijk, hè?»

HUMO Zou jij er zelf ooit voor kiezen?

DEWAMME «Wie weet. Ik woon in het centrum van Antwerpen, en toen ik daarnet een uur lang in de file stond op weg naar huis, kon ik alleen maar denken: ‘Zat ik nu maar weer voor mijn caravan.’»

