Het enige dat in ‘Too Hot to Handle’ nog zeldzamer is dan underboob-bedekkende badkledij is enige vorm van zelfbewustzijn

Ingeoliede basten! Wulpse derrières! Vaagweg aan de homo sapiens verwante fitnessboys die een diep gesprek het liefst voeren met een diepe decolleté! Het had hier natuurlijk over ‘Temptation Island’ of ‘Love Island’ kunnen gaan, maar in het rijk der hormonale datingshows is heden slechts één koning: Netflix-hit ‘Too Hot to Handle’, net aan z’n vierde seizoen toe.

Voor wie de vorige drie seizoenen gemist heeft en bang is niet te kunnen volgen: geen zorgen, het concept heeft evenveel om het lijf als één van de aan textiel allergische kandidaten. (Sommigen worden zelfs bij het zíén van een dichte hemdknoop al onwel.) Het gaat zo: onder valse voorwendselen worden twaalf bloedhete vrijgezellen naar een tropisch eiland gelokt, alwaar zij hopen het een zomer lang op een ongehinderd ‘Oh Oh Cherso’-en te zetten. De twist: al snel wordt hun meegedeeld dat het de bedoeling is om ‘échte emotionele connecties’ te smeden, en dat bij elke seksuele handeling geld uit de groepspot van 200.000 dollar gaat. (Ooit is een proefversie opgenomen met Fabrizio Tzinaridis, maar die moest worden stopgezet omdat de groep al na enkele dagen zo’n slordige 20 miljoen in het krijt stond.)

​Waarom moge zulke opgewarmde kost als ‘Too Hot to Handle’ dan toch over de jaren heen zijn uitgegroeid tot een guilty pleasure van het huis? Laat uw hersencellen bij de deur, en hoor me aan:

​1) De uitdaging! Je moet de kandidaten zien staren, geacteerd of niet, wanneer ze díé uppercut - meerdere dagen geen seks! - te verwerken krijgen. Wat de Marathon des Sables is voor tooghangers als ik, dat is ‘Too Hot to Handle’ voor opgepompte Instagrammers. Een maand lang de adem inhouden zou hun minder moeite kosten; je ziet nog sneller Viktor Verhulst een maand zonder eieren. Hoor ik u nog denken: een fortuin vergaren door géén seks te hebben? Ja, nog een geluk voor de rest van de Kayla’s en Jacksons ter plaatse dat Sven Ornelis zich nog nooit heeft ingeschreven.

2) De cast! Wat de acteurstroep van Christopher Nolan is voor Hollywood, dat is het kandidatenbestand van ‘Too Hot to Handle’ voor verlepte datingshows. Neem nu dit seizoen! Seb is een Schot die zich bij elke aanblik van een min of meer ontwikkeld vrouwelijk achterwerk laat ontvallen: ‘That’s a bunda!’ Géén Gaelic voor ‘daar hangt precies een stevige persoonlijkheid aan’, heb ik begrepen. Nigel is dan weer een adonis van het genre Cristiano Ronaldo: kijkt in alle omstandigheden liefst naar zichzelf, heeft nog nooit seks gehad zonder spiegel. En dan heb je elk seizoen ook nog die éne kerel die zich middels allerlei vaagweg aan tamponreclames herinnerende levenswijsheden opwerpt als goeroe van de groep. Oppassen wel, want het zijn meestal díé types die vroeg of laat naar een gitaar grijpen.

Speciale vermelding voor Creed, de held van dit vierde seizoen. Een Australiër met kapotte lippen die tegelijkertijd de indruk geeft dat hij áltijd aan het denken is én dat er daarboven nóóit iets gebeurt. Op een bepaald moment slaagt hij er tot vier keer toe in (!) om aan elk van zijn twee Grote Liefdes te beloven dat hij het gedaan zal maken met de ander, tevergeefs. Bij elke confrontatie lijkt hij zelf niet te weten welk woord hij nu maar weer ‘ns achter het andere zal plaatsen. En wanneer hij uiteindelijk tegen de lamp loopt, kijkt hij als een leerling die ervan overtuigd was dat het hem voorgelegde wiskunderaadsel toch onmogelijk op te lossen viel. Het enige dat in het ‘Too Hot to Handle’-resort nog zeldzamer is dan underboob-bedekkende badkledij, is enige vorm van zelfbewustzijn.

3) De workshops! In allerlei zweverige groepssessies wordt, middels oefeningen die evenveel met gefundeerde psychologie te maken hebben als Roberto Martinez met een tactisch plan, op welhaast poëtische, maar vooral hilarische wijze aan zelfliefde gedaan. Niet op díé manier, want dat kost centen.

4) De alcohol! Ofschoon de kandidaten zich niet, zoals in veel gelijkaardige shows, compleet krom zuipen, leent ‘Too Hot to Handle’ zich wel uitstekend voor drankspelletjes. Drinken elke keer iemand de woorden ‘oprechte connectie’ uit z’n nek lult, is bijvoorbeeld goed voor een enkeltje richting spoedafdeling van je lokale ziekenhuis.

5) Tot slot: de uitspraken! Een greep uit het aanbod? ‘Ik wil hier een beter mens worden, with every boner in my body.’ (Een kandidaat geeft de definitie van een freudiaanse verspreking.) ‘Het is alsof mijn moeder gestorven is.’ (Een kandidaat na de ‘geen seks’-onthulling.) ‘Ik vind het mooi wat je met je haar hebt gedaan, jij schattig ding.’ (Een kandidate tijdens een workshop, tegen haar yoni.) Of nog: ‘Wat is eigenlijk het telefoonnummer van 911?’ (Diezelfde kandidate.)

​Afijn, ik wil maar toegeven dat ik hier niet ongraag naar gekeken heb. Of zoals ze dat in het Gaelic zeggen: ‘That’s a bunda!’