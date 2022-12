Het felst gemiste programma en de meeste ophef: ‘Zeventien fouten’

Het felst gemiste programma: ‘Het groot dictee der Nederlandse taal’

Ach, waar is de tijd dat de consciëntieuze pietjes-precies nog onverbiddelijk van de bête dommeriken werden gesepareerd in het annueel retournerende Groot Dictee der Nederlandse Taal! In maar liefst negen succulente edities reciteerde het wijd en zijd gefêteerde anker Martine Tanghe de ad absurdum met gecraqueleerde tweezitscrapaudjes, sjofele bedoeïenententen en lawaaiig hinnikende przewalskipaarden volgestouwde pennenvruchten der geëerde scribenten: een verrukkelijke schnabbel, waar ze anno hodie dan ook geenszins stoïcijns bij blijft.

MARTINE TANGHE «Ik denk met uitzonderlijk veel plezier en ook een zekere weemoed terug aan de jaren dat ik, samen met Philip Freriks, het Groot Dictee heb mogen presenteren. Iedere keer wanneer die prachtige muziek van Carl Philipp Emanuel Bach weerklonk (het derde deel van zijn celloconcert in A-groot, red.), wist ik: dit wordt de gezelligste en warmste avond van de donkere dagen tussen Sinterklaas en Kerstmis. ’t Was een wat archaïsche en plechtstatige bedoening, daar in die majestueuze Eerste Kamerzaal in Den Haag, en dat beviel me zeer.»

HUMO Weinig mensen weten dat u eerst zeven jaar jurylid bent geweest alvorens u presentatrice werd.

TANGHE «Ja, en in ’91 heb ik ook nog eens deelgenomen als kandidaat.»

HUMO Hoeveel fouten had u?

TANGHE «Zeventien.»

HUMO Oei!

TANGHE (lacht) «Het bewijst alvast dat ik niet de obsessieve spellingsmaniak ben voor wie veel mensen me misschien houden. Al moet ik toegeven dat ik me weleens kan storen aan spellingsfouten in nieuwsuitzendingen, kranten en tijdschriften – het krioelt er tegenwoordig van.»

HUMO Heb ik het juist als ik zeg dat u het dictee liever presenteerde dan jureerde?

TANGHE «Ja. Het fijnste vond ik het voorlezen van de teksten: ik heb altijd graag voorgelezen, nog altijd trouwens, en het waren ook vaak erg mooie teksten, los van de instinkers en de moeilijke woorden die erin stonden. Ik herinner me in het bijzonder het prachtige dictee van Tommy Wieringa uit 2010, waarin de Oekraïense stad Lviv aan bod kwam – ik heb er de voorbije oorlogsmaanden een paar keer aan teruggedacht. Het laatste zinnetje van zijn tekst vond ik zo mooi dat ik het nog altijd kan citeren: ‘Regeer de staat zoals je een klein visje bakt (behoedzaam).’»

HUMO Eeuwig zonde toch dat het dictee sinds 2018 alleen nog op de Nederlandse radio wordt uitgezonden?

TANGHE «Ja, dat vind ik ook. Maar het was natuurlijk enigszins ouderwetse en vooral buitengewoon trage televisie – ik kan me voorstellen dat veel mensen het op den duur niet meer konden opbrengen om zo lang aandachtig te zitten kijken en luisteren. Al zou ik zeker wel kijken én meedoen als het weer zou worden uitgezonden. Zeventien fouten, dat moet te verbeteren zijn.»

De meeste ophef: de Hitlervis in ‘Plat préféré’

Herman Van Molle deed goed zijn best toen hij een paar kotszakjes tevoorschijn haalde bij een quizvraag over Pieter De Crem (hulde!), maar er kan er maar één de winnaar zijn: de woeligste storm in een glas water uit een kwarteeuw Canvas komt op naam van ‘Plat préféré’ met Jeroen Meus. Dat is des te opmerkelijker als u weet dat de aflevering waar het om ging, nooit is uitgezonden.

JEROEN MEUS «In 2007, toen ik een vaste rubriek had in ‘De laatste show’, werd Jan Stevens de nieuwe programmadirecteur van Canvas. ‘Jeroen,’ zei hij me, ‘we willen graag iets met koken doen, maar er mag wat meat on the bone zitten. Heb jij geen idee?’ ‘Ja,’ antwoordde ik, ‘ik zou graag het lievelingsgerecht van historische figuren zoals Roald Dahl en Adolf Hitler willen bereiden op de plek waar die figuren vandaan komen of lang gewoond hebben. Jan vond dat een goed plan, en ‘Plat préféré’ was geboren.»

HUMO Zodoende stond je een tijdje later forel in botersaus te bereiden op de Obersalzberg, met een mooi uitzicht op Hitlers Adelaarsnest.

MEUS «Op dat moment vond ik het in al mijn jeugdig enthousiasme vooral geweldig cool om te doen, maar achteraf bekeken had ik natuurlijk moeten inzien dat de naam Adolf Hitler echt niet paste in een programma waarin voor de rest enkel bewonderenswaardige mensen als Salvador Dalí en Maria Callas aan bod kwamen. (Zucht) Dat is dan ook gebleken.»

HUMO Wanneer merkte je voor het eerst dat er stront aan de knikker was?

MEUS «Toen ik in Nashville zat om de ‘Plat préféré’-aflevering over Johnny Cash op te nemen. Het was nacht en ik lag in het hotel te slapen, toen ik plots om de haverklap wakker werd gebeld, wel honderd keer, door nummers die ik niet kende. De dagen daarna waren hels: Michael Freilich van het maandblad Joods Actueel trok werkelijk alle registers open, ik werd tot held uitgeroepen op extreemrechtse websites, en ik schopte het tot mijn verbijstering zelfs tot de wereldpers – daar in Nashville ben ik de krant USA Today gaan kopen om over ‘Plat préféré’ te lezen. Terug in Brussel hebben we in het geniep met de VRT samengezeten in een cafeetje in Brussel, waar we wijselijk hebben besloten om niet te reageren en te wachten tot het schieten voorbij was. Ik ben toen wel met Michael Freilich gaan eten – géén forel in botersaus – om de plooien glad te strijken.»

HUMO Als gevolg van alle heisa censureerde de VRT de Hitler-aflevering: jammer.

MEUS «Ik ben er nooit rouwig om geweest, want we zouden mensen nodeloos geschoffeerd hebben door die uit te zenden. Het jammere was wel dat niemand buiten de redactie met eigen ogen heeft kunnen zien dat we Adolf Hitler helemaal niet sympathiek maakten, integendeel. Hij deed suiker in zijn witte wijn om ’m zoeter te maken: dat zegt toch genoeg over zijn gebrek aan smaak?»