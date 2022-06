Het filmdebuut van Jelle De Beule, twee Belgen in Amsterdam, en een knettergekke superheldenreeks

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Best of Dorien B.’

Dorien (Kim Snauwaert) heeft alles om gelukkig te zijn: een succesvolle man (Jelle De Beule), twee schattige kinderen en een goed draaiende dierenartsenpraktijk. Maar wanneer ze haar moeder (Katelijne Verbeke) betrapt op jarenlang overspel, haar man nogal close blijkt te zijn met een collega en ze bovendien een knobbeltje in haar borst ontdekt, dreigt ze de pedalen te verliezen. Grappig, verfrissend en herkenbaar debuut van Anke Blondé.

Om 20.35 op Play4

‘Der Untergang’

Claustrofobisch drama over de laatste dagen van Hitler (een schitterende Bruno Ganz) in zijn bunker. Dat ene clipje waarin hij tekeergaat tegen zijn generaals kent u al – voorzien van ondertitels allerhande – maar de rest van deze grandioze historische reconstructie is ook erg de moeite. Indrukwekkend geënsceneerd en inhoudelijk provocerend.

Om 20.40 op VTM 3

‘Backdraft’

Een eerbetoon aan moedige brandweermannen, met Kurt Russell en William Baldwin als broers die elkaars bloed wel kunnen drinken, maar in dezelfde kazerne terechtkomen. Dat verhaal is echter enkel een excuus om zo veel mogelijk spectaculaire branden in beeld te brengen. Ron Howard doet dat evenwel vakkundig.

Om 20.35 op VTM 4

Jan Versweyveld en Ivo Van Hove in 'Twee mannen' Beeld NTR

‘Twee mannen’

Onze landgenoot Ivo Van Hove leidt al meer dan twintig jaar het gereputeerde Internationaal Theater Amsterdam en werkte samen met grote sterren als David Bowie, Jude Law en Isabelle Huppert. Aan zijn zijde staat al sinds mensenheugenis zijn partner, scenograaf en stille kracht Jan Versweyveld. Een portret van twee door theater gepassioneerde mannen.

Om 22.25 op NPO 2

‘The Umbrella Academy: seizoen 3'

Klaus, Allison, Five en de overige telgen van de Hargreeves-clan belanden in het derde seizoen van deze knettergekke superheldenreeks per ongeluk in een alternatief universum, waar niet zij maar zeven andere kinderen door mentor Sir Reginald tot superhelden zijn opgeleid. De transitie van acteur Elliot Page wordt door de schrijvers ook in het verhaal verwerkt: diens personage verandert van Vanya naar Viktor Hargreeves.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids