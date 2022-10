Het getuigde van kwade wil dat ‘Don’t Scream’ Jens Dendoncker richting een nieuwe inzinking joeg

‘Geen beter vermaak dan leedvermaak’, vatte William Boeva de bestaansreden samen van ‘Don’t Scream’. Nu bestaan er mijns inziens nog altijd hoger vormen van vermaak in de wereld, maar het zijn wel ongeveer die woorden die ik mezelf tot vervelens toe inprent als ik tijdens de werkuren eens te meer naar watertrappende BV’s dien te kijken: drenkelingen in een godvergeten programmaconcept. Ik word ervoor betaald, dus is het ook aan mij om het concept achter ‘Don’t Scream’ uit de doek te doen: denk aan wat ‘De code van Coppens’ eerder al deed met het principe van de escape room, het paren aan twee koppels BV’s in competitieverband en een televisieformat, maar dan met het aloude spookhuis op de kermis.

Net als in ‘De code van Coppens’ zijn er ook voor ‘Don’t Scream’ kosten noch moeite gespaard wat betreft de aankleding, maar dat neemt niet weg dat dit programma toch lekker makkelijk en goedkoop is. In de praktijk behelst het weinig meer dan iemand die vanachter een gordijn tevoorschijn springt en ‘Boe!’ roept, maar dan een halfuur lang en tegen BV’s. Het leedvermaak dat Boeva daarbij tentoonspreidt, lijkt bovendien meer op sadisme, want op tijd en stond bedient hij zich van een boosaardig klinkende kakel: malafide hoongelach dat je dezer dagen nog het vaakste hoort in de hoofdkantoren van ‘s lands energieleveranciers. Als de rit erop zit, telt Boeva alle geoogste angstkreten op, en aan het eind horen we daar dan een winnaar aan over te houden. Het verliezende paar wordt onthoofd, wat voor mijn part gerust usance mag worden in televisieprogramma’s, maar als daar dan per se ongein bij komt kijken als ‘De spanning is te snijden!’, dan denk ik al meteen: laat ook maar.

Wat betreft die BV’s kun je ook nu niet om de gebeurlijke influencers heen, kanonnenvoer voor wegwerptijden, evenmin als dat er ook nu een weg bestaat rond James Cooke en zijn eeuwige Dorian. Niemand die maalt om mìjn gegil, liefje. Zelfs de buren bellen de ordediensten al niet meer: ‘Weer een Gooris wellicht’, denken ze schokschouderend terwijl ze de eigen televisie wat luider zetten, en ook nu hebben ze gelijk. Sam Gooris aan het schreeuwen krijgen, bleek trouwens moeilijker dan gedacht, wat niet gezegd kon worden van Jens Dendoncker, wiens voornaamste angsten naar eigen zeggen bestonden uit kerken, kerkers, kleine ruimtes, grote ruimtes, kleine honden, grote honden, en dieren in het algemeen. Daar bleek geen woord van gelogen, want Dendoncker toonde zich in de praktijk inderdaad dermate panisch dat je je kon afvragen of het niet een beetje van kwade wil getuigt om een schermgezicht dat net z’n mentale huishouding weer op orde heeft alweer richting een nieuwe inzinking te jagen. In ‘De code van Coppens’ nam Dendoncker nog deel naast Lauren Versnick, maar om bekende redenen moest hij het nu met collega Jeroen Verdick stellen: ook voor hem duidelijk een weinig geruststellende aanwezigheid.

Ik wil niet zeggen dat ‘Don’t Scream’ ongeveer zes keer te lang is, maar na vijf minuten had ik het idee wel beet. En gezien de tijden vind ik: als tijd werkelijk geld is, bespaar je beter vandaag al dan morgen.