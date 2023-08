Het gevaar van pijnstillers, blauwe aliens en een koninklijke romcom: nieuwe titels op Netflix, Streamz en co

‘Painkiller’

Vanaf 10 augustus op Netflix

SERIE In de Verenigde Staten sterven nog steeds elk jaar tienduizenden mensen aan een overdosis zware pijnstillers. Het verhaal van farmabedrijf Purdue, dat rond de eeuwwisseling het uiterst verslavende OxyContin op de markt bracht als een pil die ieders leven zou verbeteren, is al een paar keer verteld: in de dramaserie ‘Dopesick’ op Disney+ bijvoorbeeld, en in de docureeks ‘The Crime of the Century’ op Streamz. Netflix doet het nog eens over met ‘Painkiller’, een zesdelige reeks over de drug die Amerika in een wurggreep houdt. Matthew Broderick speelt Richard Sackler, de CEO van Purdue voor wie de omschrijving ‘gewetenloos’ te licht is. Uzo Aduba (‘Orange Is the New Black’, ‘In Treatment’) kruipt in de huid van een rechercheur die de opmars van OxyContin met afgrijzen gadeslaat. Elke aflevering wordt ingeleid door gewone Amerikanen die vertellen hoe ze hun zoon, dochter of echtgenoot aan OxyContin hebben verloren.

‘Strange Planet’

Vanaf 9 augustus op AppleTV+

SERIE Begin 2019 lanceerde de Amerikaanse tekenaar Nathan W. Pyle ‘Strange Planet’, een internetstrip over blauwe aliens die allerlei herkenbare menselijke dingen doen maar daar op een heel technische, abstracte manier over spreken. In plaats van te vragen om een film te kijken, stellen ze voor om samen ‘een fictioneel verhaal gade te slaan’; iemand die een knuffel wil, vraagt om ‘mutual limb enclosure’. De strips, telkens vier plaatjes lang, zijn intussen verschenen in boekvorm en werden nu ook in een gelijknamige tv-serie gegoten, die acht afleveringen lang vertoeft op de planeet van de naamloze wezentjes. Pyle stond zelf in voor de bewerking en kreeg daarbij de hulp van Dan Harmon, de man achter de populaire absurde animatieserie ‘Rick & Morty’.

'Strange Planet' Beeld Apple TV+

‘Heart of Stone’

Vanaf 11 augustus op Netflix

FILM Netflix droomt van een eigen spionagefranchise à la ‘Mission: Impossible’ en schakelt daartoe Gal Gadot in, bekend als Wonder Woman in de D.C.-films. Gadot speelt Rachel Stone, een MI6-agente die in het geheim voor de fictieve schaduworganisatie The Charter werkt. ‘Wanneer overheden falen, is het aan de neutrale agenten van The Charter om de wereld te redden,’ aldus de trailer. Maar The Charter zit met een probleem: een hacker heeft de groepering geïnfiltreerd. Rachel Stone redt de meubelen door uit een helikopter te springen en van een alp te skiën. Gadot zou de meeste stunts zelf hebben gedaan, maar niet allemaal: ze heeft haar lesje geleerd na een rugblessure tijdens de opnames van ‘Wonder Woman 1984’.

'Heart of Stone' Beeld Courtesy of Netflix

‘Down for Love’

Vanaf 11 augustus op Netflix

REALITY Netflix helpt tien mensen met het downsyndroom om de liefde te vinden in ‘Down for Love’ – het is eens iets anders dan ‘Too Hot to Handle’, waarin tien schaars geklede volwassenen de blijkbaar onmogelijke opdracht krijgen om vier weken lang géén seks met elkaar te hebben. In de eerste beelden van ‘Down for Love’ leggen de kandidaten uit wat ze zoeken in een partner. ‘Grappig, genereus en lief,’ vraagt de één. ‘Jong, slank en blond,’ zegt de ander. De Romeo’s en Julia’s in spe gaan op date, vaak voor de allereerste keer. Ze krijgen hulp en advies van vrienden, familie en experts. Alleen Dieter Coppens valt nergens te bespeuren: ‘Down for Love’ is namelijk een Nieuw-Zeelands product. Voor meer: ‘Love on the Spectrum’ op Netflix brengt singles met autisme samen.

'Down For Love' Beeld Netflix

‘Rap Sh!t - seizoen 2’

Vanaf 11 augustus op Streamz

SERIE Issa Rae liet op haar bejubelde comedyreeks ‘Insecure’ in 2022 de komische HBO-serie ‘Rap Sh!t’ volgen, over twee zwarte vrouwen die het willen maken als rappers – Donald Glover en zijn ‘Atlanta’ achterna. Onze Man was onder de indruk van de star power van actrices Aida Osman en KaMillion, maar waarschuwde ook: ‘‘Rap Sh!t’ laat het leven van influencers zien alsof ze het zelf met hun smartphone hebben gefilmd. Niet voor boomers!’ Een jaar later is daar al het tweede seizoen, waarin het duo zich aan een eerste tournee waagt. HBO verhuisde de productie van Miami naar California wegens voordeligere taksen en belooft in de nieuwe afleveringen ‘nog meer verleiding en verraad’.

'Rap Sh!t Season 2' Beeld Streamz

‘Red, White & Royal Blue’

Vanaf 11 augustus op Prime Video

FILM ‘Ik stuurde je naar de koninklijke bruiloft met simpele instructies: veroorzaak geen internationaal schandaal,’ zucht de Amerikaanse president tegen haar rebelse zoon. Hij en de Britse kroonprins hebben tijdens een dronken ruzie namelijk de huwelijkstaart omgestoten. De mannen moeten verplicht met elkaar optrekken om de band tussen het Witte Huis en Buckingham Palace te herstellen. U voelt ’m al aankomen: haat maakt plaats voor liefde en de twee beginnen in het geniep een relatie. ‘Red, White & Royal Blue’ is een romcom op basis van de gelijknamige bestseller van Amerikaan Casey McQuiston, gemaakt voor fans van ‘Heartstopper’ en ‘Love, Simon’. Uma Thurman speelt president en Stephen Fry is koning.