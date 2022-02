‘Het ging zo snel, in twee uur was ze weg.’ Bekijk hier de getuigenis van Stefaan Degand over het plotse overlijden van zijn vrouw

Tijdens zijn stage op de afdeling pediatrie in een ‘Een echte job’ vertelt Stefaan Degand over zijn 7-jarige dochtertje. Ook het plotse overlijden van haar moeder, vijf jaar geleden, komt ter sprake, net als de moeilijke dilemma’s die dit met zich meebracht. “Ze was toen zes maanden zwanger. Wij hebben ervoor gekozen om het kindje niet te rekken aan de machines. Als zij ons kindje niet heeft gekend, ik ook niet.”

Bekijk alvast een fragment uit de uitzending hieronder. ‘‘Haar laatste zin was: is er nog wat fruitsap?’’

