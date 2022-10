‘Het grote onbekende’ van Luc Haekens lijkt vooralsnog even saai en gewoontjes als thuis

Uit zijn lood geslagen: dat is Luc Haekens op het moment dat hij uit zijn Schotse taxi stapt. Hij is op weg naar zijn dochter Justine, die nooit langer dan drie weken van huis was, maar nu al een maand in Edinburgh zit, de eerste van haar vijf maanden op Erasmus. Dat zijn dochter hier komt studeren, vertelt hij aan de taxichauffeur. Of de Schotse hoofdstad een nice city is?

Wel, dat valt dus nogal tegen. Het is nogal een dangerous city, weet de rechtsrijdende bolidebestuurder, er is een uit de kluiten gewassen drug culture. Haekens valt compleet uit de lucht en bezigt van pure emotie de taal van Shakesepeare alsof het zijn eigenste Scherpenheuvels was. ‘You mean that?’, vraagt hij verrast, alsof Haekens toen ‘Trainspotting’ in de zalen liep zelf op Erasmus was, ergens diep in een Keltische toiletafvoer bijvoorbeeld. Maar ook al ziet het sociaalachtige woonblok waar dochterlief verblijft er niet heel erg uitnodigend uit, het gaat haar gelukkig best goed.

Elk jaar gaan zesduizend Belgische studenten dankzij het Erasmusprogramma een tijdlang les volgen aan een buitenlandse universiteit. Nu zijn eigen oogappel Justine één van hen is, wil Haekens, nu eens niet in de rol van nar, nagaan wat die studenten daar zoal doen en hoe jongeren vandaag in het leven staan. In deze reeks volgt hij tien zulke studenten en drie ervan kwamen in de eerste aflevering wat uitgebreider aan bod. Naast Justine (rechten in Schotland) is er de vlotte Tuur (sportwetenschappen in Noorwegen). Al na een week mag hij met z’n studiegenoten op uitstap: gezellig crosscountryskiën bij min tien! En Luc, die toegeeft nog nooit op de latten te hebben gestaan, gaat mee. Voelt u’m komen? Inderdaad: Tuur glijdt soepel de heuvel af, Luc strompelt en valt in de sneeuw, de betere Jommekeshumor. Maar de opgeruimde Tuur, naar eigen zeggen ‘een persoon dat (sic) de laatste tijd heel gelukkig is’ en ‘nooit een moment van tristesse heeft’, weet: ‘Hoe meer je valt, hoe beter je wordt.’ Dat hij later ‘brandweer’ wil worden, vertelt hij nog, en ‘een goede leider’ wil zijn. Hij heeft ‘nog nooit een tegenslag meegemaakt’.

Beeld © VRT

Dat is wel even anders voor de derde student. Arthur was voorbestemd om in een rolstoel te belanden. Door cerebrale parese kan hij zijn spieren moeilijk controleren. Maar wilskracht en jarenlange aanhoudende kinesietherapie zorgen ervoor dat hij toch zelfstandig kan leven en studeren. Oost-Europese talen en culturen, meer bepaald, met nadruk op Russisch en Bulgaars. Hij had nooit geloofd dat hij, net als zijn oudere broer en zus, op Erasmus zou kunnen. Maar daar is hij: in een Sovjetblok in een verre buitenwijk van Plovdiv, een historische stad centraal in Bulgarije. Bijna niemand spreekt er Engels, weet hij al, dus hij zal zijn Bulgaars veel kunnen oefenen. Na een bezoek aan het rectoraat, wil de jongeman nog bij de kapper, vertelt hij aan Luc. ‘Om mijn nagels te laten knippen. Want dat is moeilijk om zelf te doen.’ Of dat bij een kapper kan? Hij had het opgezocht, en in Bulgarije zou het kunnen. Een paar tellen later staat hij alweer buiten. ‘Ze wil het precies niet doen.’ Maar hij laat het hoofd niet hangen: ‘de volgende dagen zoek ik een andere kapper’. Het Erasmusverblijf in Plovdiv is ‘een ervaring die mij op termijn veel deugd gaat doen’, zegt Arthur.

Ik hoop het van harte voor hem, want het grote onbekende lijkt in de eerste aflevering van het gelijknamige programma vooralsnog even saai en gewoontjes als thuis.