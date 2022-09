Het had een romantisch hoogtepunt moeten zijn, maar in ‘Blind getrouwd’ op VTM ging het minutenlang over kak

‘Blind getrouwd’ is aan het zevende seizoen toe, een wollen huwelijk bij wijze van spreken, en dat wordt gevierd met een editie waarin de koppels samen het grootste trouwfeest van Vlaanderen op het getouw zetten en ook gezamenlijk op huwelijksreis gaan. Zal de festiviteiten missen: Gert Martin Hald, de man achter het format.

De minzame Deen, een klinisch psycholoog, bedacht het concept jaren geleden voor de televisie in zijn thuisland, en stelde ook de mysterieuze, nooit helemaal opgehelderde formules op waarmee men achterhaalt wie van de duizenden hoopvolle kandidaten ‘matchen’. De afgelopen seizoenen tekende Hald telkens present voor de eerste afleveringen van de Vlaamse versie, waarin wordt geopenbaard wie er in het huwelijksbootje zal stappen en waarom. Maar bij de start van jaargang zeven was hij nergens meer te bekennen. Zijn plekje bij de experts is nu ingenomen door de meest wollige van alle BV’s: Ingeborg.

Op wetenschappelijk vlak is dat een beetje alsof komende winter in het Overlegcomité over een nieuwe coronagolf Pierre Van Damme zijn zitje zou moeten afstaan aan Pieter Loridon, en even vreesden we dat deze keer compatibele sterrenbeelden of complementaire chakra’s ook een criterium waren geweest bij de selectie van de duo’s. Gelukkig werd van bij het begin duidelijk gemaakt dat Ingeborg zich niet met het koppelen zelf had ingelaten. Ze zou enkel achteraf haar licht over het resultaat laten schijnen, als ‘grote fan van het leven en de liefde’, zo meldde een even grote fan van het leven en de liefde, Sean Dhondt, in de voice-over.

Toen de overblijvende experts - ze zijn nog met drie, want ook Lotte Vanwezemael is verdwenen - haar het eerste duo van dit seizoen voorstelden, toonde Ingeborg zich alvast ook een beetje een fan van rollenpatronen die een decennia of vijf geleden in zwang waren. Dat de 29-jarige Florence uit Wevelgem geen blond poppemieke was maar een intense job als spoedverpleegkundige uitoefende en tussendoor ook nog eens haar huis grotendeels zelf gerenoveerd had, vond ze zichtbaar alle logica tarten. Maar zelfs met al die bewijzen dat de jongedame moeiteloos op eigen benen kon staan, vroeg Ingeborg zich toch nog af of ‘zo’n knappe vrouw geen macho naast zich nodig zou hebben?’

Voor een macho was niet gezorgd, wel voor een politie-inspecteur genaamd Jiri, een nuchtere kerel die niet al te ver van Florence vandaan woont: dat bespaart in deze tijden toch al op benzine en op ellenlange gesprekken over wie in de toekomst naar waar moet verhuizen. Jiri houdt bovendien van reizen, een eigenschap die voor Florence nog belangrijker leek te zijn dan al de rest: toen ze vlak voor haar huwelijk een fotoboek cadeau kreeg waaruit bleek dat haar toekomstige een flink stuk van de wereld heeft gezien, kon de rest nauwelijks nog stuk. De experts scoorden punten, al kun je je ook afvragen of er eigenlijk mensen bestaan die, wanneer ze er voldoende tijd en middelen voor hebben, niet van reizen houden?

Alvast niet Brecht, de helft van het tweede duo uit de eerste aflevering en een leerkracht in het middelbaar onderwijs. Hij klust bij als reisleider en was gekoppeld met Dziubi, een jongeman die een huwelijk ‘met iemand die niet graag reist’ lastig zou vinden. Aan Dziubi’s exotische voornaam hing zoals te verwachten een verhaal vast. Op de avond van de bevalling speelde Club Brugge een wedstrijd in de Champions League, en net toen de ouders zich het hoofd braken over hoe ze de baby zouden dopen scoorde de Poolse voetballer Tomasz Dziubinski de beslissende goal. In al hun blijdschap en bij gebrek aan inspiratie beslisten ze om hun zoon naar de speler te vernoemen. Ergens is Dziubi nog goed weggekomen: afgaand op de line-up van die avond had hij vandaag even goed Borkelmans, Verheyen of Vander Elst kunnen heten.

Nadat Florence, Jiri, Brecht en Dziubi hun familie op de hoogte hadden gebracht van het nakende huwelijk en een jurk of kostuum hadden uitgekozen, volgden de ceremonies waarop de koppels elkaar voor het eerst mochten zien. De zenuwen gierden door de lichamen, er werden peentjes gezweet en zeker Florence maakte zich opmerkelijk veel zorgen over de geur van haar oksels. Zij was als enige ook bezig met wat er na het ja-woord te gebeuren stond: niet het huwelijksfeest of de reis, maar de eerste keer dat ze naar het grote toilet zou moeten gaan in het bijzijn van haar man. In de auto op weg naar de trouwlocatie realiseerde ze zich namelijk dat ze wel een deodorant had ingepakt maar geen toiletspuiter, zodat Jiri in hun hotelkamer misschien met onaangename geuren geconfronteerd zou worden. ‘Je gaat geconstipeerd van reis terugkeren’, aldus haar zus.

Dat het op wat een romantisch hoogtepunt van ‘Blind getrouwd’ moest zijn enkele minuten over kak ging, nam mij wel in voor Florence en haar familie en eigenlijk ook voor dit programma, dat na zeven seizoenen nog steeds opmerkelijk weinig tekenen van sleet vertoont. Ik ben alvast benieuwd waar het met haar, haar stoelgang en haar huwelijk heen zal gaan.