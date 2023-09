Het hartbrekende Boliviaanse ‘Utama’ hakte er bij ons dieper in dan om het even welk artikel of programma over klimaatopwarming

Van Alejandro Loayza Grisi, met José Calcina, Luisa Quispe en Candelaria Quispe

Uiteindelijk zullen zelfs de tranen opdrogen.

DRAMA Visuele pracht, droevige panfluitmuziek, en apocalyptische klimaatopwarmingsdoem vloeien in elkaar over in deze hartbrekende Boliviaanse film over een oud echtpaar dat op hun afgelegen lamaboerderijtje wordt geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van onze aardkloot – de enige die we hebben. Het geselende zonlicht heeft het land veranderd in een kurkdroge prairie, en uit de waterpomp vloeien alleen nog maar droeve tranen. Zelfs Jean de Florette kende niet zoveel tegenslag. Wat te doen? Bidden voor regen? Naar de grootstad verhuizen? Of zullen de twee echtelieden doen zoals de condors, die volgens een oude mythe vanzelf sterven wanneer ze zich nutteloos voelen? Weet u: er wordt tegenwoordig vaak gepraat over de klimaatontwrichting, maar het beeld van de dode lama in het stilmakende ‘Utama’ hakte er bij ons dieper in dan om het even welk artikel of tv-programma.

Vanaf 6 september in de bioscoop.