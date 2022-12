Het hele jaar uitgekeken: de beste streamingseries

Twaalf maanden met opvallend veel goeie titels en geen enkele bekende Vlaming die moest koken, dansen of darten: dat boden de streamingdiensten in 2022. Een overzicht van het allerbeste en het allervreemdste.

BESTE FICTIESERIES

1. ‘Better Call Saul’ – seizoen 6 (Netflix)

Een van begin tot eind briljant slotseizoen waarmee ‘Better Call Saul’ zich tot beste serie aller tijden kroonde.

2. ‘Pachinko’ (Apple TV+)

Tegelijk intiem en meeslepend epos over Japan en Korea tijdens de 20ste eeuw en één familie die drijft op de golven van de geschiedenis.

Beeld AppleTV+

3. ‘Station Eleven’ (Streamz)

Hoe krabbelt de mensheid weer recht na een pandemie? Niet met een great reset, maar dankzij cultuur en Shakespeare, zo liet het wondermooie ‘Station Eleven’ zien.

4. ‘Andor’ – seizoen 1 (Disney+)

Veruit de beste ‘Star Wars’-serie tot nu toe. Hadden de bedenkers ook alle andere ‘Star Wars’-series maar gemaakt, denk je na het zien van deze reeks.

5. ‘Severance’ – seizoen 1 (Apple TV+)

Franz Kafka meets ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ in deze bevreemdende sf-reeks over de bedienden van een schimmig bedrijf die zich uit vrije wil in tweeën laten splitsen – een versie voor op kantoor en een versie voor thuis.

6. ‘The Bear’ – seizoen 1 (Disney+)

Njam! even buiten beschouwing gelaten kwam de beste kooktelevisie van het jaar in de vorm van deze serie die de hectiek van een restaurantkeuken perfect weet te vatten, over een chef die de broodjeszaak van zijn overleden broer probeert te redden.

7 ‘Euphoria’ – seizoen 2 (Streamz)

Tienerdrama met de intensiteit van een opera, vol shockerende momenten en gewaagde artistieke keuzes. Perfect was het niet, maar veel betere televisie dan de aflevering rond Lexi’s schooltoneel hebben we in 2022 niet gezien.

Beeld AP

8 ‘Chloe’ (Prime Video)

Een welgekomen frisse wind in het genre van de psychologische thriller, deze Britse serie over een vrouw die een nieuwe identiteit aanneemt om de dood van een oude bekende te onderzoeken. Verrassend van begin tot eind, maar ook met erg veel diepgang.

9. ‘The White Lotus’ – seizoen 2 (Streamz)

De lat lag hoog na het eerste seizoen van ‘The White Lotus’, maar bedenker Mike White toont zich voorlopig – het tweede seizoen loopt nog enkele weken – de Tia Hellebaut van de tv.

10. ‘Heartstopper’ – seizoen 1 (Netflix)

Veruit de hartverwarmendste titel van het jaar, een even eenvoudige als oprechte tienerserie rond twee jongens die verliefd worden op elkaar.

11. ‘For All mankind’ – seizoen 3 (Apple TV+)

In het derde seizoen ging het crimineel ondergewaardeerde ‘For All Mankind’ richting Mars, wat opnieuw veel spektakel – botsingen in de ruimte! – en vuile politieke spelletjes opleverde, maar ook intiem drama over mensen die hun leven wagen voor de vooruitgang.

12. ‘Borgen: Power and Glory’ (Netflix)

Zowat de enige politicus van wie we de afgelopen maanden niet genoeg kregen: Birgitte Nyborg, die tien jaar na het eind van ‘Borgen’ weer op het toneel verscheen en betrokken raakte in een machtsstrijd rond olie in Groenland.

Beeld Reporters / Splash

13. ‘We Own This City’ (Streamz)

Twintig jaar na ‘The Wire’ kwamen de makers van dat meesterwerk op de proppen met deze miniserie, met de centrale boodschap dat alles eigenlijk alleen maar erger is geworden. Voor opbeurende televisie moet u nog steeds niet bij David Simon en co. zijn, maar ‘We Own This City’ was ijzersterk.

14. ‘The Staircase’ (Streamz)

De meest geanalyseerde moordzaak uit de tv-geschiedenis leverde ook een uitstekend truecrimedrama op, met een schitterende Colin Firth als de misdaadauteur Michael Peterson die zijn vrouw al dan niet van de trap heeft geduwd.

15. ‘Black Bird’ (Apple TV+)

De populairste psychopaat van 2022 was natuurlijk Jeffrey Dahmer, maar wie wil weten hoe je een reeks maakt rond seriemoordenaars zonder te vervallen in goedkope sensatie en bloederigheid, zet beter het door Michaël Roskam geregisseerde ‘Black Bird’ op.

Eervolle vermeldingen: ‘Peaky Blinders’ (Netflix), ‘Never Have I Ever’ (Netflix), ‘Stranger Things’ 4 (Netflix), ‘The Boys’ (Prime Video), ‘Ms. Marvel’ (Disney+), ‘Top Boy’ (Netflix), ‘What We Do in the Shadows’ (Disney+), ‘From Scratch’ (Netflix), ‘The Peripheral’ (Prime Video), ‘Candy’ (Disney+), ‘1899’ (Netflix), ‘The Sex Lives of College Girls’ (Streamz), ‘Wednesday’ (Netflix), ‘Our Flag Means Death’ (Streamz), ‘Reboot’ (Disney+), ‘Minx’ (Streamz), ‘Bad Sisters’ (Apple TV+).

DUURSTE FLOP

Met een budget van bijna een half miljard dollar voor het eerste seizoen zal ‘Lord of the Rings: Rings of Power’ nog wel een tijdje de titel van duurste serie aller tijden dragen, maar heeft het paradepaardje van Prime Video de streamingdienst ook de o zo gewenste doorbraak opgeleverd? Dat valt te betwijfelen: de recensies waren lauw tot vernietigend. En dat het bij Prime grotendeels stil bleef over de kijkcijfers, is veelzeggend. Uit de resultaten die Nielsen – zeg maar het Amerikaanse CIM – kon verzamelen, blijkt alvast dat ‘Rings of Power’ zijn publiek week na week zag afkalven, terwijl de cijfers van grote fantasyconcurrent ‘House of the Dragon’ (Streamz) wel stegen richting de finale.

BESTE BREINBREKER

‘The Peripheral’ (Prime Video) en ‘1899’ (Netflix) waren ook goede keuzes voor mensen die hun hersenen wilden pijnigen, maar de raarste kronkels werden toch gemaakt in ‘The Rehearsal’ (Streamz): een realityreeks waarin Nathan Fielder onderzoekt of je je kunt voorbereiden op belangrijke momenten in je leven – een moeilijk gesprek, het ouderschap… – door alles eerst al eens te oefenen. Het resultaat is briljant: uitdagende, verwarrende en soms – wanneer een kindacteur die Fielders zoon moet spelen zich wel heel erg aan zijn surrogaatvader begint te hechten – erg verontrustende televisie.

DWAASTE TITEL

Deze categorie – die sinds de uitzending van ‘25 jaar Canvas’ bij ons ook bekendstaat als de ‘Nics te doen’-award – wordt met vlag en wimpel gewonnen door ‘The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window’ (Netflix).

BESTE DOCUMENTAIRES

Beeld Streamz

1. ‘The Janes’ (Streamz)

Wie in de jaren 60 in de VS een abortus wenste, en dat iet of wat veilig wilde laten verlopen, kon een beroep doen op een vereniging van vrijwilligers die clandestien vrouwen hielp. Enkele Janes vertellen voor het eerst hun verhaal in deze historische documentaire, die ook waarschuwt voor de toekomst die het land wacht na de herroeping van Roe vs. Wade.

2. ‘Jimmy Savile: A British Horror Story’ (Netflix)

Decennialang was Jimmy Savile de populairste presentator op de Britse tv, maar na zijn dood bleek uit honderden getuigenissen dat hij zich al die tijd had vergrepen aan kinderen en vrouwen. ‘A British Horror Story’ laat in drie afleveringen zien hoe en waarom – geld, roem, macht – het monster met alles wegkwam.

3. ‘Downfall’ (Netflix)

Wraakroepende documentaire die reconstrueert hoe Boeing de mogelijke mankementen met de nieuwe 737 Max onder de mat veegde, zelfs nadat twee toestellen op mysterieuze wijze uit de lucht waren gevallen.

4. ‘Phoenix Rising’ (Streamz)

Actrice Evan Rachel Wood rekent af met de man die haar jarenlang mishandelde – rockster Marilyn Manson – in een tweedelige aanklacht die ook dienstdoet als eerbetoon aan vrouwen die soortgelijke traumatische ervaringen proberen te verwerken.

Beeld Streamz

5. ‘Fire of Love’ (Disney+)

Erg ontroerend, grotendeels uit homevideo’s samengesteld portret van twee Franse vulkanologen, Katia en Maurice Krafft, die jarenlang pionierswerk verrichtten in hun vakgebied tot ze omkwamen bij een uitbarsting.

PIJNLIJKSTE COMEBACK

Voor het eerst sinds het einde van ‘The Thin Blue Line’ in 1996 speelde Rowan Atkinson nog eens de hoofdrol in een komische serie, maar het niet bijster grappige ‘Man vs. Bee’ (Netflix) was helaas geen terugkeer door de grote poort. Dieptepunt: de scène waarin de voormalige Mr. Bean met zijn gezicht in een verse hondendrol belandt.

MEEST NUTTELOZE REMAKE

Netflix heeft veel moeite om ‘La casa de papel’ los te laten. Binnenkort krijgen we nog een spin-off rond Berlin en dit jaar was er al ‘LCDP: Korea’, een Koreaanse remake van het origineel die ongeveer evenveel nut had als een Spaanse remake van ‘Squid Game’.

LUL VAN HET JAAR

Door de vele penissen in ‘Minx’ (Streamz) en het tweede seizoen van ‘Euphoria’ (Streamz) was de strijd nog verrassend spannend, maar uiteindelijk kon toch geen enkele lul op tegen die van Tommy Lee in ‘Pam & Tommy’ (Disney+). Niet alleen omdat Tommy bijzonder groot geschapen bleek, maar ook omdat de penis in de serie een eigen stem heeft en zijn baasje waarschuwt voor Pamela Anderson. Overigens is dit niet zomaar uit de – euhm – duim gezogen: in zijn autobiografie bekende Tommy Lee al dat hij vaak een praatje maakte met zijn lul als hij high was. En u?