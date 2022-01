Het hele Marvel-universum kijkt jaloers naar alle groffe, naakte en allesbehalve woke pret die ‘Peacemaker’ beleeft in zijn eigen serie

Een bebloede man, spiernaakt op een veel te knellende witte onderbroek en een glanzende helm na, rent wild de noodtrap op van een gebouw dat wordt omsingeld door met jankende sirenes toesnellende flikken. De helm vormt een duidelijke aanwijzing dat we hier hebben te maken met een voortvluchtige superheld, al zou je het lichtjes belachelijke hoofddeksel in kwestie eerder verwachten op het afneembare haar van een Playmobilmannetje. De flikken vallen het gebouw binnen, op de geluidsband weerklinkt elektronische spanningsmuziek, en intussen verzoekt de rennende man via zijn telefoon om bijstand: ‘We hebben een probleem. Ik had seks met een vrouw, en dat zeg ik niet om je jaloers te maken, maar omdat ze een freak was die me als een pop door de lucht gooide!’ Welkom in de heerlijke waanzin van ‘Peacemaker’, een achtdelige serie rond één van de meest geflipte superhelden - al gaat het hier strikt genomen meer om een supersmiecht - die we de laatste jaren tegen het lijf zijn gelopen.

Peacemaker alias Christopher Smith was vorig jaar al één van de geinigste leden van Task Force X , het zootje ongeregeld - voorts bestaande uit Harley Quinn, King Shark, Bloodsport en de Polka-Dot Man - dat in het niet onaardige ‘The Suicide Squad’ van regisseur James Gunn op het eiland Corto Maltese in de clinch ging met een reusachtige buitenaardse vis. Op het eind van die film zagen we hoe Bloodsport tijdens een knetterend duel Peacemaker een kogel in de hals joeg, maar omdat niemand in het comicbookuniversum ooit écht doodgaat zien we in de eerste aflevering van ‘Peacemaker’ hoe Smith na een kort ziekenhuisverblijf wordt ingelijfd door een nieuw team.

Peacemaker heeft zijn naam en zijn embleem (een vredesduif!) overigens niet gestolen: vrede is zijn absolute prioriteit, en het maakt hem niet uit hoeveel mensen hij moet afslachten, doodschieten of neersteken om dat doel te bereiken. Nog meer eigenaardigheden: hij gelooft in het via Twitter verspreidde fake news dat Aquaman in een aquarium af en toe seks heeft met een steur, zijn huisdier is een piepende arend die in een gebaar van affectie af en toe z’n vleugels rond hem heen slaat, en op restaurant spreekt hij het knappe dienstertje tot verbijstering van zijn teamgenoten aan met ‘Poepje’ (Peacemaker: ‘Tja, haar borsten zijn te groot genoeg om haar ‘Tietje’ te noemen’).

In een wereld die meer en meer woke wordt, planten de makers dus een seksistische en racistische superheld neer die er prat op gaat dat hij een gigantische snikkel heeft en die een fanatiek voorstander is van de doodstraf: je kunt die invalshoek ietwat bot en simpel vinden, maar wij zaten te grijnzen als een hyena.

Het geweldige is dat Peacemaker - acteur en professioneel worstelaar John Cena is zichtbaar in zijn schik met zijn eerste grote rol - gaandeweg ook iets aandoenlijks krijgt. Per slot van rekening kan de man het ook niet helpen dat hij werd opgevoed, gekneed, gevormd en getraind door een al even racistische vader (de eveneens voelbaar in zijn sas zittende Robert Patrick) die zich hardop afvraagt hoe zijn sperma ooit een watje als Peacemaker heeft kunnen voortbrengen. In één van de meest hilarische én dreigende scènes uit de tweede aflevering - we hebben er in totaal drie bekeken op Streamz - zien we hoe de gearresteerde vader van Peacemaker bij z’n aankomst in de gevangenis wordt begroet door enkele witte bajesklanten die gezamenlijk voor hem knielen en met gestrekte armen de ‘Heil!’-groet brengen: ‘t is maar één van de vele intrigerende scènes - wie ís die pa eigenlijk? - die ons ertoe aanzetten om straks ook naar de andere afleveringen te kijken. Het is overigens wel duidelijk dat ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur Gunn, die door Marvel even aan DC Entertainment werd uitgeleend om eerst het amusante ‘The Suicide Squad’ en nu dus de al even geslaagde spin-off ‘Peacemaker’ te maken, de toestemming kreeg om zijn geschifte fantasieën eens goed uit te leven. Hoe vaak kom je het tegen dat een naakte superheld met een al even naakt blondje - u weze gewaarschuwd: er zit relatief veel heerlijk onfunctioneel naakt in ‘Peacemaker’! - staat te rampetampen terwijl hij met uitgestoken vuist het woord ‘Vrijheid!’ brult? We zien het Captain America niet meteen doen!

Wanda, Vision, The Falcon en The Winter Soldier en Hawkeye, de spandex groen uitgeslagen van afgunst, kijken vanuit hun Marvel Cinematic Universe nijdig toe: ‘Hey, waarom mochten wíj in onze series op Disney+ nooit eens zulke ongebreidelde fun hebben?!’ Alleen Loki laat z’n typische ondeugende lachje zien: hij weet, ondanks de geweldige leute die ‘Peacemaker’ in de eerste drie afleveringen biedt, dat zijn serie voorlopig onovertroffen blijft.