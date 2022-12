‘Het huis’ is e=mc² op televisie: een formule, maar je kan niet ontkennen dat ze werkt

Je hebt goeie jaren, je hebt boerenjaren en je hebt het 2022 waar Camille Dhont op mag terugblikken. Een parade in ‘The Masked Singer’ als Miss Poes, honderd zomershows, vijf concerten in de Lotto Arena, een plaat en een tweedelige documentaire. In de marge van dat alles gaf ze bergen interviews, van ‘Het Nieuwsblad’ tot in uw lijfblad. De vraag was dus niet waarom ze in ‘Het huis’ zat, maar welke vragen Eric Goens nog kon stellen die de 21-jarige tsarina van de Vlaamse popmuziek het afgelopen jaar niet beantwoord heeft.

‘Wat is dat hier?’, begon de interviewer verdienstelijk in Camilles thuisbasis Wevelgem, waar hij haar ophaalde in de voormalige winkel van haar mama die nu als magazijn voor fancadeaus dient. Veel meer vragen wierp Eric Goens niet op in het begin, het volstond dat hij zijn gaste meetroonde naar de fotohoek van Het Huis om haar aan het praten te krijgen. Over haar opa, van wie een schilderij aan de muur hing, en over Arne, haar overleden goede vriend voor wie ze het nummer ‘Superheld’ schreef. Op de achtergrond klonk ‘A Million Dreams’, het nummer van P!nk dat zij op zijn begrafenis zong en dat evengoed over Camille had kunnen gaan, merkte Goens langs zijn neus weg op: ook zij heeft wakker gelegen van miljoenen onvervulde dromen.

Zo schetst de tv-maker stukje bij beetje het levensverhaal van Camille zoals het de afgelopen maanden al in ontzettend veel interviews en portretstukken is gedaan: meisje met talent wil zangeres worden, krijgt op elke auditie de bons, werkt zich ondanks alles uit de naad en overtuigt pas na haar tweede proef de makers van de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Zoals altijd maakt hij het verschil met de archiefbeelden die hij heeft bovengespit. ‘Er zijn geen beelden van je auditie in ‘The Voice Kids’’ is zijn geheimtaal voor ‘Hier komen de beelden van je auditie in ‘The Voice Kids’’.

Als kijker heb je dat na acht seizoenen van ‘Het huis’ ook door. Als Goens tegen Camille begint over het levensgrote poppenhuis dat haar opa voor haar maakte, weet je dat het bouwwerk in de kinderkamer van Het Huis zal staan. Als de zangeres haar papa niet overtuigd krijgt om gitaar te spelen in de Lotto Arena, kan het niet anders dan dat het ouderpaar Dhont-Raveschot een paar uur later in Het Huis staat en dat er in de volgende kamer een Telecaster staat te wachten op een emo-moment.

Beeld © VRT

Op zijn best slaagt Goens erin om je te laten vergeten hoe zijn programma werkt, zoals in de vorige aflevering met Pedro Elias, maar zelfs op de wat meer voorspelbare momenten blijft ‘Het huis’ het e=mc² van de Vlaamse televisie: een formule, maar ook u kan niet ontkennen dat ze werkt.

Of het niet te hard gaat, wil Goens weten op het einde van een tikje langdradige aflevering, want Camilles idolen Britney en Lady Gaga werden ook krankjorum van te veel roem op een te vroeg punt in hun leven. Dat het haar niet zal overkomen, omdat ze dit zo ontzettend leuk vindt. Je gunt het haar na de zoveelste ruime blik in haar leven alleen maar meer.