Het is aan u om te bepalen of het vierde seizoen van ‘Cobra Kai’ frustrerend is of net heerlijk vertrouwd

Trek uw kimono aan, herhaal de lessen van uw sensei – ‘wax on, wax off’ – en knal ‘Survivor’ door de boxen, want in het vierde ‘Cobra Kai’-seizoen gaat de All Valley Championship van start. Aan de ene kant van de mat: Johnny Lawrence en Daniel LaRusso, aartsrivalen in de ‘Karate Kid’-films en ‘frenemies’ in de spin-off op Netflix. Aan de overzijde: John Kreese, een veteraan die de trauma’s uit de Vietnamoorlog nooit achter zich heeft kunnen laten. Buig, en begin!

‘Cobra Kai’ vindt nog steeds plaats in een parallel universum waar anthems uit de jaren 80 de radiogolven domineren, tieners hun populariteit meten in de dojo in plaats van op TikTok, karateleraren dienen als surrogaatvaders en een welgemikte speech levens kan veranderen. ‘Karate is een way of life,’ zo zegt sensei Kreese en hij meent het. De reeks beseft echter ook hoe ridicuul dat klinkt en daar zit ‘m de charme. Als Daniel het advies deelt van zijn gestorven mentor Mr. Miyagi, die altijd in Yoda-taal sprak, antwoordt Johnny droogjes: ‘De man leerde je karate en jij hielp hem niet eens met zijn Engels?’

Het vierde seizoen houdt zich aan de bekende succesformule en het is aan u om te bepalen of dat frustrerend is of net heerlijk vertrouwd. Ik neig naar de tweede optie, al dacht ik bij de zoveelste ruzie tussen Johnny en Daniel toch dat het duo na drie seizoenen stilaan beter zouden moeten weten, zeker aangezien hun vijand Kreese de buurt met geweld dreigt over te nemen. Gelukkig zijn hun leerlingen wel bereid om bruggen te bouwen, met Hawk voorop: de knul met het rode piekhaar knokt voor zijn plek bij zijn vrienden, na enkele verkeerde keuzes in het verleden. Sam, de dochter van Daniel, maakt de omgekeerde beweging, richting het duister: ze geniet zo van de afgang van haar pestkop Tory (een uitstekende Peyton List) dat de dynamiek tussen hen verandert. In ‘Cobra Kai’ heeft iedereen een engel en een duivel op de schouder: het is aan de personages om elke dag te kiezen naar wie ze luisteren.

‘Cobra Kai’ is stilaan een van de populairste en meest geslaagde spin-offs van het moment. De eerste twee seizoenen verschenen nochtans op YouTube Red, een streamingdienst die anno 2022 zelfs niet eens meer bestaat. Maar ook ‘The Karate Kid’ werd bij de release in 1984 lauw onthaald en kreeg pas gaandeweg een cultstatus. En dat terwijl ‘Cobra Kai’ en ‘The Karate Kid’ net de underdog bejubelen: ja, daar zit poëtische gerechtigheid in. Een vijfde jaargang is al in de maak en het vierde seizoen zet alvast in op de toekomst met nieuwkomer Kenny, een innemende nerd die houdt van dansen, anime en cosplay. Dat net Anthony LaRusso, zoon van held Daniel, het joch pest, roept de interessantste vragen op. In de wijze woorden van Mr. Miyagi: ‘Er zijn twee regels in karate. Eén: gebruik voor verdediging alleen. Twee: eerst leer regel één.’