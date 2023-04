Het is gebeurd: ‘The Night Agent’ is onttroond door nóg een slechte thriller

Het is gebeurd: ‘The Night Agent’ is onttroond. En niet eens door de slechte thriller waarvan we het hadden verwacht maar door nog een àndere slechte thriller.

Het tweede seizoen van ‘Palpito’, een Colombiaanse telenovela over een man die op zoek gaat naar de vrouw bij wie het hart van zijn vermoorde echtgenote is ingeplant en zo verwikkeld raakt in de illegale orgaanhandel, heeft ‘The Night Agent’ na vier weken van de top verdreven. Of de reeks daar even lang zal blijven staan, valt nog af te wachten. Op de derde plaats komt immers nog een nieuwkomer binnen: ‘The Diplomat’, een politiek drama rond een Amerikaanse diplomate die in Londen een internationaal conflict moet zien te ontmijnen en een serie die makkelijk aansluiting moet vinden bij het publiek van ‘The Night Agent’.

Het vreselijke ‘Obsession’, de Britse soft-erotische thriller die vorige week op twee binnenkwam, kon uiteindelijk nooit tot plek één doorstoten en zakt nu alweer weg naar de zesde plaats - toch een kleine pluim voor uw goede smaak. Op negen vinden we nog een nieuwkomer: ‘How to get rich’, geen docuserie over de politieke carrière van Siegfried Bracke maar een reeks waarin een Amerikaanse financieel expert langsgaat bij koppels en tips geeft om meer te doen met hun geld.

Ook bij de films is er een wissel van de wacht: ‘Seven kings must die’, de spin-off van de historische dramaserie ‘The Last Kingdom’, rukte na de release vorige vrijdag onweerstaanbaar op naar de top en bleef daar de hele week staan. Eveneens nieuw: ‘Hanna’, een thriller uit 2011, de Spaanse mysteriefilm ‘Fenomenas’, de Mexicaanse komedie ‘Fuga de reinas’, ‘Time Trap’,een sf-film uit 2017, en ‘Power Rangers: Once & Always’, de eenmalige comeback van de cultserie uit de jaren 1990.

De populairste series op Netflix

1 Palpito - seizoen 2

2 The Night Agent - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 The Diplomat

4 Beef (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

5 Florida Man

6 Obsession (lees hier onze ☆☆☆☆☆-recensie)

7 Love is blind - seizoen 4

8 Jusqu’ici tout va bien

9 How to get rich

10 Designated Survivor

De populairste films op Netflix

1 The Last Kingdom: Seven kings must die

2 Ticket to paradise (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 Hanna

4 Fenomenas

5 Chupa

6 Fast & Furious: Hobbs & Shaw (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 Fuga de reinas

8 Time trap

9 Power Rangers: Once & Always

10 Murder Mystery 2 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)