Het is lang geleden dat we een BV nog eens zo schaamteloos zichzelf zagen wezen als Otto-Jan Ham in ‘De tijd van ons leven’ op Eén

In het zweet zijns aanschijns klemde Otto-Jan Ham zijn bilspieren rond het zadel en vertrok zijn gezicht in een ongoddelijke grimas: en maar pompen, tot ver voorbij zijn limiet. In gedachten zag ik hem al van zijn zadel gewrikt worden met een koevoet en, op zijn zij gelegd, gaten trappen in de lucht, terwijl de tv-ploeg hoofdschuddend het licht uitknipt op weg naar huis. Aan overgave zal het op 20 september, wanneer hij samen met compagnon de route Élodie Ouédraogo het WK tijdrijden fietst, niet gelegen hebben.

Woestijnvis zal moeten toegeven: ‘De tijd van ons leven’ is een sadistische titel. Eerlijker en meer to the point – zeker deze eerste aflevering – ware geweest: ‘De demonen en neerwaartse spiraal van ene Otto-Jan H.’ Want terwijl Élodie met de haar kenmerkende sierlijkheid en klasse de uitdaging aanging om terug te keren naar de topsport, begon het, naarmate de voorbereidingsweken vorderden, alsmaar meer te knetteren in Otto-Jans sowieso al weinig meditatieve schedelpan. Elke 0,1 gram vet was er in zijn ontbijtkom te veel aan, koolhydraten keek hij tegemoet als een tongkus van Marilyn Manson: snel, mondje dicht! Zijn vriendin Iris zag het met lede ogen aan terwijl Otto-Jan er de vrolijkheid probeerde in te houden, en ik bedacht me: het is lang geleden dat ik een BV nog eens zo schaamteloos zichzelf zag wezen in een primetimeprogramma, of hij nu de innemende vrolijke frans was die we kennen dan wel een neurotisch wrak dat met elke pedaaltred richting zenuwinzinking leek te fietsen. Zijn ballen sliepen voortdurend, wist hij toe te lichten, maar zelf leek hij al weken geen oog te hebben dichtgedaan.

Naast de wetenschappelijke en sportieve inzichten in het leven van een topsporter – Élodie geeuwde eens, verbeterde moeiteloos haar eigen resultaten en oogde over het algemeen in haar nopjes – kreeg je met ‘De tijd van ons leven’ ook reality op je bord die méér zei dan honderd afleveringen van ‘De Verhulstjes’. Goed, dat kan je van een doofstomme monnik ook zeggen, maar toch. Ik vond het mooi om te zien: de manier waarop Jeroom, die al jaren volhoudt de partner van Élodie te zijn en nu eindelijk over bewijsmateriaal beschikt, zich veelal uitdrukte in schampere opmerkingen (‘wij eten chipolata’s, wat jij?’) maar als puntje bij paaltje kwam wél elke keer in het wiel van zijn vrouw zat. Of hoe de zinnigste praat ten huize Ham steevast uit de mond van de hoop en al 5-jarige Filippa kwam: ‘Het leven is belangrijker dan een snoepje,’ merkte ze terecht op. Oog in oog met een stel Bounty-repen zag je haar vader desalniettemin twijfelen.

Jeroom in het wiel van Élodie. Beeld VRT

‘Alleen het onmogelijke is de moeite waard om na te streven,’ zei professor Peter Hespel, inspanningsfysioloog aan de KU Leuven. Lariekoek: ik streef elke dag een kort dutje na, wat me erg opkikkert, en daarvoor hoef ik maar even in bed te kruipen. Ik heb bovendien een levenslang wantrouwen voor types die menen achter elke bocht hun grenzen te moeten verleggen: is een marathon niet gewoon een kroegentocht voor mensen met te veel tijd en te weinig vrienden? Het zegt dus iets over de oprechtheid van ‘De tijd van ons leven’, waarin twee sympathieke mensen zichzelf binnenstebuiten keren, dat ik uitkijk naar het vervolg. Ik wens hen in de nabije toekomst een goeie rit toe, en nadien: bergen chipolata’s.