Het is met het aantal ‘Blind Getrouwd’-kijkers zoals de relatie van Florence en Jiri: onverwacht de hoogte in

Richting de finale zag ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ de kijkcijfers traditiegetrouw de hoogte ingaan.

Terwijl het gemiddelde de afgelopen weken rond de 700.000 lag, eindigden de laatste afleveringen voor het eerst sinds zes september (805.454‏) nog eens boven de 800.000 kijkers. Het cijfer in de lijst is dat van de halve finale, de uitslag van de finale was hij het ter perse gaan nog niet bekend.

Ook ‘Blind getrouwd’ scoorde goed met de eerste aflevering waarin twee koppels hun beslissingsmoment hadden: met bijna 614.000 kijkers trok het programma ruim de helft meer geïnteresseerden dan bij het begin (400.621) en kon het op maandagavond bijna zijn voet zetten naast ‘Reizen Waes - Wereldsteden’.

Lees ook: Blijven Florence en Jiri en Jana en Christiaan samen in ‘Blind Getrouwd’? Onze pronostiek: ‘Gaandeweg groeide er tussen de twee toch iets wat je met enige goede wil affectie kunt noemen’

‘De tafel van vier' kon dan weer profiteren van de nationale staking, waardoor ‘De afspraak’ - euh - niet op de afspraak was: woensdag keken er 242.000 mensen live naar Gert Verhulst, ongeveer het dubbele van wat de talkshow normaal haalt en nog een stuk beter dan het cijfer van de eerste aflevering (201.545‏).

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 4 tot en met woensdag 9 november. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.056.856‏

2 THUIS EEN 959.695‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 909.533‏

4 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 845.000‏

5 SPORTWEEKEND EEN 803.425‏

6 ONDER VUUR EEN 775.877‏

7 HET NIEUWS (19U) VTM 773.808‏

8 IEDEREEN BEROEMD EEN 747.679‏

9 REIZEN WAES EEN 689.330‏

10 THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 680.229‏

11 VELDRIJDEN. EK. NAMEN H. EEN 663.536‏

12 BLOKKEN EEN 638.980‏

13 FAMILIE VTM 631.187‏

14 BLIND GETROUWD VTM 613.797‏

15 UNCLE MARTIN EEN 572.476‏

16 FC DE KAMPIOENEN EEN 556.017‏

17 30 JAAR FAMILIE FEEST VTM 478.449

18 DURF TE VRAGEN EEN 478.000‏

19 HET JOURNAAL (13U) EEN 444.903‏

20 HELDEN VAN HIER VTM 425.904‏

21 KAREN PIRIE EEN 420.472‏

22 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN EEN 396.259‏

23 VELDRIJDEN. EK. NAMEN D. EEN 389.601‏

24 THE REPAIR SHOP EEN 363.849‏

25 DAGELIJKSE KOST EEN 338.653‏