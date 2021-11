Het is pijnlijk om in ‘Angèle’ te zien hoe ook zij in de door geldbeluste managers gegraven put van eenvormige commercie valt

Het monster van de creatieve industrie is altijd weer op zoek naar nieuwe helden om als brandstof voor de geldmachine te dienen. Zangeres Angèle is het nieuwe slachtoffer, dat zich echter manmoedig tegen iedere vorm van inlijving verzet.

Alleen wie sinds 2017 onder een steen geleefd heeft, is niet bekend met het muzikalefenomeen Angèle. Nederland is zo’n steen: de Franstalige zangeres is de noordelijke landsgrens nog nauwelijks overgestoken, en zo was de documentaire ‘Angèle’ mijn eerste kennismaking met nummers als ‘Tout Oublier’ en ‘Balance ton quoi’. Ook haar vader (muzikant), moeder (comédienne) en broer (ook muzikant) waren me vreemd – fijn dat Angèle Netflix heeft uitgenodigd in Linkebeek voor een duik in haar persoonlijke archief.

In veel opzichten doet ‘Angèle’ denken aan één van die andere Netflixdocumentaires over een jonge, succesvolle artiest: ‘Snelle: zonder jas naar buiten’ was een brol van een egodocument over de stormachtige opkomst van de Nederlandse rapper. ‘Angèle’ volgt nagenoeg dezelfde opbouw, en de verhaalelementen lijken ook uit dezelfde grabbelton te komen: bladeren door het plakboek van een gelukkige jeugd; het ontstaan van de eerste muzikale dromen; de lange weg naar succes; de schok van de plotselinge roem; een bezoekje aan de trotse grootouder. Pijnlijk toch, hoe de ene ambitieuze, getalenteerde kunstenaar na de andere in de door geldbeluste managers gegraven put van eenvormige commercie valt, met telkens hetzelfde toneelstukje tot gevolg.

Gelukkig is Angèle Van Laeken – volgende week wordt ze zesentwintig – een aangename gastvrouw. Binnen het keurslijf van de documentaire weet ze toch over te komen als een spontane, intelligente muzikant, die zelfverzekerd haar carrièrepad uitstippelt. Het meest schrijnend zijn de momenten waarop deze zelfverzekerdheid op de proef wordt gesteld door de publieke slangenkuil. Huilend vertelt de zangeres over een interview met Playboy, waarin ze verkeerd geciteerd en tegen de afspraken in halfnaakt afgebeeld wordt. De roddelbladen jubelen: “La fille de Laurence Bibot pose nue.” In één klap is ze precies geworden wat ze niet wilde zijn: geen volwassen vrouw, maar het eeuwige kind van haar beroemde ouders; geen professioneel muzikant, maar een ongewild lustobject. Uiteraard, zoals dat gaat in een sprookje, wint het goede uiteindelijk de strijd met het kwaad. Nieuwe hoogtepunten – een duet met Dua Lipa, een steeds krachtiger klinkende eigen stem – dienen zich aan. Voor Angèle lijkt er maar één weg te bestaan: voorwaarts!