Het kattengejank van Pedro Elias in ‘Zingen is goud’: ‘Zelfs mama lacht me uit’

De amuse-bouche van de tv-avond, ‘Zingen is goud’, doet steeds watertanden, maar nog net dat tikkeltje meer wanneer Bent Van Looy Pedro Elias inviteert om de Red Hot Chili Peppers te coveren. Eén vraag rijst met-een:

HUMO Treed jij, net zoals de originele Peppers, aan in niets anders dan een sok?

PEDRO ELIAS «Absoluut! Maar dan wel één waar ik volledig in pas (lacht). Ik zag de Peppers op Torhout-Werchter ’92, de befaamde modder-editie, toen ze topless speelden. Zanger Anthony Kiedis sprong in het publiek en ik probeerde zijn sneaker te stelen. Mooie tijden.»

HUMO Hoe komt Bent Van Looy bij jou terecht?

ELIAS «Voor ‘De idioten’ ging ik ooit met Bent en Sarah Vandeursen op de lappen in Tokio: samen karaoke zingen. Ik kroop op het podium, zong ‘Under the Bridge’ en beleefde de mooiste avond van mijn leven. Althans, tot Bent begon te brullen: ‘Stóóóóp!’ Hij kon het niet meer aanhoren. Ik heb er nog nachtmerries over, dit is dus zijn wiedergutmachung.»

HUMO Een tweede kans waarvoor je intensief zanglessen hebt gevolgd?

ELIAS «Totáál niet! Ik heb mij gehouden aan mijn gekende stijl: kattengejank! Dat is altijd zo geweest. Toen mijn moeder hoorde dat ik meedeed aan een programma waarin ik zou zingen, heeft ze me voor de eerste keer in 48 jaar uitgelachen.»

HUMO Heb je Bent intussen kunnen vergeven?

ELIAS «Jarenlang riep ik, op wraak belust, tijdens onze gesprekken opeens: ‘Stóóóp!’ Tot nu! Hij heeft mijn hele performance in stilte uitgezeten. Onze vriendschap kan eindelijk weer opbloeien!»

‘Zingen is goud’, Canvas, maandag tot donderdag, na 22.00