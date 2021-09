Het koningshuis heerst, voetbal viert en Disney druipt af: De winnaars en verliezers van de Emmy’s

In afwachting van de herrijzenis van de Vlaamse televisiesterren zijn de belangrijkste prijzen in tv-land nog altijd de Emmy’s, die zondagavond voor 73e keer in Los Angeles zijn uitgereikt. Een overzicht van de winnaars en de verliezers die beter hadden verdiend.

De winnaars

Met dertien nominaties in de belangrijkste categorieën was ‘Ted Lasso' (★★★★½) de grote favoriet en de heerlijke sitcom over een footballcoach die een Engelse voetbalclub moet leiden loste de verwachtingen ook in. De serie werd uitgeroepen tot beste komische reeks en acteurs Jason Sudeikis, Hannah Waddingham en Brett Goldstein kregen een award. Dat die laatste vanuit de backstage commentaar gaf op het volgens hem ‘surrealistische moment’, maakte meteen ook een einde aan een van de vreemdste complottheorieën uit de afgelopen maanden, namelijk dat zijn personage Roy Kent helemaal uit CGI zou bestaan.

* Deed het nog beter dan ‘Ted Lasso’: het vierde seizoen van ‘The Crown’ (★★★★☆), dat zeven belangrijke awards kreeg. De reeks over het wel en wee van de Windsors werd voor het eerst uitgeroepen tot beste dramaserie van het jaar - meteen ook de eerste keer dat een Netflix-titel die prijs kon binnenrijven - en ook het acteerwerk van onder meer Gillian Anderson (Margaret Thatcher) en Olivia Colman (de Queen) werd bekroond. Colman haalde het zo van Emma Corrin, die in dezelfde categorie genomineerd was voor haar rol als Lady Di, voor Anderson was het haar tweede Emmy, 24 jaar nadat ze won met haar vertolking van FBI-agente Dana Scully in ‘The X-Files’.

* De meest voorspelbare Emmy van de avond was die voor Kate Winslet, voor haar fenomenale vertolking van de gekwelde rechercheur Mare Sheehan in de miniserie ‘Mare of Easttown’ (★★★★☆). Jean Smart, die in dezelfde reeks de show stal als de moeder van Mare, verloor in de categorie beste bijrol dan weer verrassend genoeg van haar tegenspeelster Julianne Nicholson, die Mares vriendin Lori Ross speelde. Maar voor Smart was dat geen ramp, want dankzij de komische reeks ‘Hacks’ - bij ons nog niet te bekijken - kreeg ze de prijs voor beste actrice in een komische serie.

* Naast de awards met ‘The Crown’ haalde Netflix ook nog prijzen binnen met miniseries ‘The Queen’s Gambit’ (★★★★1/2) en ‘Halston’ (★★★1/2☆), en werd zo de duidelijke winnaar onder de streamingdiensten, voor AppleTV+ dat dankzij ‘Ted Lasso’ vier keer mocht juichen. HBOMax kreeg, dankzij ‘Hacks’, drie beeldjes, Disney+ won met ‘Hamilton’ in de categorie ‘variety’.

De verliezers

* ‘WandaVision’ (★★★☆☆) was te onevenwichtig om Disney+ de winst in de categorie beste miniserie te bezorgen, maar iedereen ging er wel van uit dat hoofdrolspeler Paul Bettany bekroond zou worden. Hij moest echter zijn meerdere erkennen in Ewan McGregor en ‘Halston’.

* Het briljante ‘I may destroy you’ (★★★★★) verloor zoals verwacht van het klassiekere, meer toegankelijke ‘The Queen’s Gambit’, maar schrijfster en hoofdrolspeelster Michaela Coel kreeg de prijs voor het beste scenario. Die troost was er niet voor ‘The Underground Railroad’ (★★★★★), de allerbeste reeks uit de afgelopen twaalf maanden. Zelfs in de categorie ‘beste regie’ moest Barry Jenkins het afleggen tegen Scott Frank en ‘The Queen’s Gambit’, een affront dat zo mogelijk nog erger dan die keer dat ‘La La Land’ en niet ‘Moonlight’ op de Oscars per vergissing uitgeroepen werd tot beste film.

* ‘The Flight Attendant’ (★★★★☆) - bij ons te zien op Streamz - zorgde ervoor dat streamingdienst HBOMax doorbrak bij het grote publiek. Maar de reeks kon geen van de nominaties verzilveren, ook niet die voor hoofdrolspeelster Kaley Cuoco.

* Ook al was Netflix de overduidelijke winnaar, niet alle titels deelden in de vreugde. ‘Bridgerton’ (★★1/2☆☆), een van de populairste en meest besproken series van het jaar, ging met lege handen naar huis, terwijl velen hadden verwacht dat op zijn minst Regé-Jean Page een prijs zou krijgen voor zijn doorbraakrol als hertog Simon Basset. Maar de stemgerechtigden kozen een ander adellijk persoon: Josh O’Connor, alias prins Charles uit ‘The Crown’.

* Tot slot was er ook geen postume bekroning voor de betreurde Michael K. Williams, de acteur die onlangs overleed en voor zijn rol in ‘Lovecraft Country’ (★★★1/2☆) genomineerd was. Hij moest het ook al afleggen tegen een acteur uit ‘The Crown’, Tobias Menzies (prins Philip). Maar als u dat al erg vindt: voor zijn bekendste personage, Omar uit ‘The Wire’, werd Williams zelfs nooit genomineerd.