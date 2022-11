Hét koppel van ‘Blind getrouwd’ hakte de knoop door zoals ze zich hadden gedragen: ongeïnteresseerd en ongeïnspireerd

Ter ere van Piet Huysentruyt, die deze week een comeback maakt met ‘SOS Piet’: wat hebben we uit het afgelopen seizoen van ‘Blind getrouwd’ geleerd? Punt één: voor een goede relatie woon je beter dicht bij elkaar. Punt twee: liefde is, in tegenstelling tot patisserie, niet altijd chemie. En punt drie: Ingeborg heeft in dit programma ongeveer even zin als een fles rum uitgieten op een brandende barbecue om een banaan te flamberen.

Nadat Brecht en Dziubi en Lien en Joren vorige week hun definitieve beslissing aan elkaar en de rest van Vlaanderen meedeelden, moesten in de laatste aflevering van ‘Blind getrouwd’ de twee resterende duo’s aan de bak. Beide koppels hakten de knoop door op een manier die paste bij hoe ze zich in de afgelopen weken hebben gedragen. Florence en Jiri, het onverwachte ‘power couple’ dit jaar, zeiden opnieuw ‘ja’, nadat hij in een lange ode beschreef hoe zij al zijn verwachtingen had overtroffen en zij hem vriendelijk en gemeend bedankte voor zijn eindeloze geduld en begrip. Christiaan en Jana leken dan weer ongeveer evenveel interesse te hebben in het beslissingsmoment als Gert Verhulst in het gemiddelde onderwerp in ‘De tafel van vier’. Jana liet alles aan hem over en zei op hun laatste avond samen dat ze hem gewoon zou volgen, Christiaan had op de dag zelf niet eens een speech voorbereid en zette er, na enkele geïmproviseerde zinnen over hoe trots hij was op hun parcours, een punt achter.

(Lees verder onder de video)

Ze zouden goeie vrienden blijven, zeiden beiden na het neewoord, maar dat viel met een korreltje zout te nemen. De reünie van alle koppels vijf maanden na het experiment bleek immers voor Jana en Christiaan meteen ook het eerste weerzien sinds het afscheid. Ze hadden eerder geen tijd gevonden ‘vanwege hun drukke agenda’s’, aldus Sean Dhondt op de voice-over, wat doet vermoeden dat ze voor hun jobs niet langer naar Lokeren en Geel moeten maar naar New York en Tokio. Joren en Lien, het andere gedoemde duo, hadden wel nog afgesproken, maar zijn duidelijk niet dichter naar elkaar toegegroeid: hij kreeg al tranen in de ogen bij de gedachte dat er een kans op een eigen gezin in het water was gevallen, zij uitte weliswaar ook haar spijt over hoe alles was gelopen maar leek toch vooral opgelucht dat ze haar vroegere leventje terug had.

Bij de twee koppels die wel nog samen zijn, loopt alles op rolletjes. Brecht en Dziubi proberen hun tijd te verdelen tussen Gent en Antwerpen, hebben een digitale agenda en denken na over een golden retriever. En bij Florence beginnen er zelfs gevoelens te groeien voor haar man, al voegde ze er, vooraleer Jiri te veel hoop begint te koesteren, snel aan toe dat ‘het nog altijd niet wauw is’. Maar het duo waar een paar maanden geleden de minste vonken bij oversloegen, zou weleens de verwachtingen stevig kunnen overtreffen. Zeker nu de camera’s verdwijnen en ze hun relatie in alle rust en zonder geheimdoenerij verder mogen zetten: daardoor is alvast de kans dat Jiri ooit opgepakt wordt omdat hij met een hoodie over zijn hoofd uit het huis van Florence wegsluipt een stuk kleiner.

De reünie werd in goede banen geleid door Ingeborg, die samen met de koppels een glas champagne dronk, met elk duo een apart gesprek had en Bond zonder naam-achtige wijsheden als ‘Mensen zien liefde als geschenk maar liefde is ook investeren’ in het rond strooide. Ingeborg deed dat als - dixit Dhondt - ‘fan van het programma en vertrouwenspersoon van de koppels’, maar eigenlijk is ze ook een exponent van een kwalijke evolutie in ‘Blind getrouwd’. Natuurlijk was de wetenschappelijke basis van dit format altijd al wankel, maar het afgelopen seizoen kwamen de experts en de manier waarop zij de koppels hebben gekozen wel héél weinig aan bod. Het was dus niet onlogisch dat de duo’s het gesprek over wat goed en slecht is gegaan met Ingeborg moesten voeren en niet met één van de personen die hen bij elkaar hebben gezet.

Misschien was het ook een bewuste keuze om de procedure schimmig te houden, want je kon je zeker dit seizoen enkele vragen stellen bij de selectie. Waarom moesten twee mensen die zover van elkaar wonen en werken als Christiaan en Jana trouwen, terwijl het na de voorbije reeksen overduidelijk is dat afstand een belangrijke factor vormt in de slaagkansen van een echtpaar? En wat was de redenering achter Joren en Lien, die erg verschillend in het leven staan en zelf nooit helemaal hebben gesnapt waarom ze een koppel waren? Uiteindelijk blijf je achter met het knagende gevoel dat bij de keuze tussen een goed huwelijk en goede televisie het tweede in ‘Blind getrouwd’ steeds zwaarder doorweegt.